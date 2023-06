José Luis Ramón en modo candidato: "No puedo seguir invisibilizado por la cúpula del PJ"

Tanto es así, que el mismo legislador de Protectora ni si quiera fue invitado a la reunión del viernes pasado, que sirvió para mostrar la unidad del peronismo, que ahora se alinea detrás de la fórmula de Omar Parisi y Lucas Ilardo, ganadora de las PASO.

En esa cumbre también se habría dado cierto acercamiento del sector del kirchnerismo y con los intendentes salientes, y hasta hubo quien sugirió que Emir Félix y Martín Aveiro debían estar en las listas a diputados nacionales. Cabe recordar que de las 5 bancas que renueva Mendoza en la Cámara de Diputados, el PJ pone en juego sólo dos, las que dejan Marisa Uceda y Eber Pérez Plaza.

Harto de ese ninguneo y de que en el Peronismo mendocino no le de respuestas, el líder de Protectora apeló a las buenas relaciones que supo tejer con el ministro de Economía, Sergio Massa y con el del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro y se encargó de dejarles en claro que está dispuesto a ser candidato a diputado nacional, y que su espacio está alineado con las propuestas de los ministros que suena para conformar una fórmula presidencial.

"Yo no puedo seguir invisibilizado por la cúpula del PJ. Nuestro partido hizo un fuerte aporte al Peronismo en el 2021 cuando conseguimos el 25% de los votos, y lo seguimos haciendo en la Legislatura, aportando en los temas fuertes, pero resulta que ahora nos dejan afuera. Yo entiendo que ellos tienen temas internos por resolver, pero no puedo permitir que invisibilicen nuestro trabajo", dijo Ramón sin tapujos.

Ramón le avisó a Massa y Wado de Pedro que quiere ser candidato

Luego de varios intentos fallidos, José Luis Ramón entendió que no tiene chances de que el Peronismo mendocino atienda sus reclamos por tener un espacio en la lista de diputados nacionales "porque eso le genera ruido interno" y ante la inminencia de la presentación de esas listas que vence el sábado, fue directo a los líderes partidarios nacionales.

"Hablé con Sergio Massa y con Wado de Pedro porque tengo muy buena relación con ambos desde que fui diputado nacional. No quería dar ese salto, pero ante la ignorancia que recibo acá entendí que ellos no podían no saber que estoy dispuesto a sumar. Entiendo que nuestra propuesta está alineada con lo que plantean ambos ministros y les dejé en claro que quiero volver al Congreso y que tengo equipo para hacerlo", contó.

Tanto es así que el diputado provincial les aseguró a los ministros nacionales que tiene armada una lista con la que de ser necesario podría competir en unas PASO para definir quienes buscarán las bancas en la Cámara de Diputados nacionales.

"Si hubieran PASO con Protectora estamos dispuestos a competir, siempre dentro de frente, con la lista que impulse el peronismo. Siempre en la misma línea de la pelea por los derechos de los trabajadores y los consumidores que plantean Massa y Wado. Ya probamos eso con la ley de zona fría que conseguimos y esa es nuestra bandera", insistió Ramón.