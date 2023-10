José Luis Manzano: "La Ley de Reducción de la Inflación tiene que llegar a la Argentina"

José Luis Manzano Eisenhower San Francisco.jpg Manzano durante su participación en el panel del World Forum.

La Ley de Reducción de la Inflación

En cuanto a la inserción de la Argentina en este proceso, al finalizar la conferencia Manzano destacó, en diálogo con A24, la importancia de que el país pueda acceder a los beneficios de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés) en un futuro próximo.

Esta normativa, que en los Estados Unidos fue aprobada por el Congreso este año, prevé una reducción en los costos de energía para empresas y familias, y promueve, por ejemplo, la creación de empleos en zonas rurales y el acceso al crédito para invertir en instalaciones solares y eólicas.

En la actualidad, está aplicando un fuerte y sensible estímulo a la actividad productiva local y financiando la mejora de la cadena de producción de los más diversos productos, y aunque hoy es una realidad propia de los países más desarrollados, podría replicar su éxito en nuestro país y en toda la región.

“La ley de reducción de inflación tiene un impacto global muy positivo, ya que prevé un gran fondeo, de millones de dólares, para cambio climático y transición energética. Crea fondos para automóviles eléctricos, granjas solares, granjas eólicas y agricultura sustentable, y hoy tiene una orientación limitada a los Estados Unidos y a los países que tienen libre comercio”, dijo.

Este último punto es el que impone la necesidad de acentuar el acercamiento hacia las políticas que le quiten trabas y refuercen los incentivos a la actividad comercial. “La Argentina, hoy por hoy, no está incluida en la IRA. Hay un trabajo por hacer entonces, ahora, entre la Argentina y los Estados Unidos para que la Argentina pueda entrar con productos de mayor valor agregado. Hoy el país podría entrar con minerales no procesados, y eso ya es bueno, porque crea un mercado, pero el desafío es que la Argentina pueda ingresar con un valor agregado. Por lo tanto, tenemos un trabajo para el gobierno actual de la Argentina y del próximo gobierno para lograr incorporar los productos argentinos en la ley de reducción de inflación de los Estados Unidos”, aseguró.

El desafío de la transición energética

En su paso por la ciudad símbolo del desarrollo tecnológico y la innovación en políticas de sostenibilidad, Manzano se reconoció “muy orgulloso y honrado” de haber sido invitado por los organizadores de las becas Eisenhower Fellowships, en ocasión del 70 aniversario de su fundación.

Pero también tuvo tiempo de referirse al “otro desafío” que plantea el proceso por el que fue invitado a participar: la transición energética. En este caso, el de los sectores de la población que, en redes sociales y haciendo eco de la conveniencia de referentes mediáticos, no acepta al cambio climático como una amenaza concreta para el futuro de la Tierra.

“La resistencia por parte de quienes no creen en el cambio climático no es un problema, porque el cambio climático ya está, ya sucede, ya está en las normas. La gente puede darse el lujo de no creer, como sucede con la vacuna (contra el Covid-19). Se puede creer, pero hay que vacunarse… y en este caso del cambio climático se puede no creer, pero hay que actuar porque si no el calor nos va a llevar puestos”, remató.

