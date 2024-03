José Luis Manzano desde Canadá: "Argentina puede ser un proveedor minero confiable"

JL Manzano en Feria de Canadá 2.jpeg El empresario José Luis Manzano disertó en la feria de minería más importante del mundo, que se desarrolla en Toronto, Canadá.

El impacto de la minería en la economía y en los sueldos, según Manzano

- ¿Cómo ve a la Argentina en materia minera a partir de la asunción de Javier Milei como presidente?

- Hay mucho optimismo. Las medidas macroeconómicas apuntan a la estabilidad económica, que genera expectativas de inversiones. El nuevo gobierno ha reinsertado al país en la expectativa de inversión. En el sector minero, Argentina puede ser proveedor de gran importancia para el mundo. Argentina tiene cobre, litio y tierra rara; es decir, los tres elementos centrales de la transición energética.

- Las provincias tienen una larga tradición en esto de atraer inversiones de desarrollo minero, y lo que no se ha desarrollado no tiene que ver con las provincias sino con las condiciones de riesgo país, que se están corrigiendo en el sentido correcto. En Mendoza estamos invirtiendo y exportando zinc, plomo y plata y estamos perforando para litio; también estamos construyendo una mina de potasio que, creemos, va a funcionar muy bien.

Feria Minera de Canadá.jpeg La feria Prospectors & Developers Association of Canada atrae a funcionarios, empresarios y políticos de todo el planeta.

- Se ha dicho que Argentina es un país minero pero sin minería, ¿qué opina?

- Esto tiene que ver con la política macroeconómica. Argentina aprobó, en la década del '90, un Código de Minería que facilitó las inversiones por estabilidad fiscal y protagonismo del sector privado con el control y la regulación del Estado. Pero después hubo mucha intervención estatal y muchos cambios y tironeos en el marco jurídico. Y aunque el Código de Minería no fue alterado, la política cambiaria y el control de cambio durante tanto tiempo complicaron todo. Cuando hay control de cambio y las empresas no pueden pagar sus deudas ni sus dividendos, la inversión viene en cuentagotas para preservar los proyectos mineros pero no es la inversión suficiente para construir los proyectos y crear miles de empleos.

- ¿Qué piensa de la mala prensa que tiene la minería a cielo abierto en Argentina, especialmente a través de las redes?

- La mejor recomendación es no mirar redes sociales al respecto porque nadie tiene buena prensa en las redes sociales. Hay ciencia y normas regulatorias en países mineros como Canadá, donde estamos ahora, o en Australia, con normas de respeto al medio ambiente. No hay incompatibilidad entre minería y ambiente.

- Y hablemos de la diferencia de empleos: en el interior de Argentina se paga hasta $220 mil al empleado de comercio o del agro; sin embargo, un empleo en minería o petróleo paga hasta $800.000 y $1 millón con cierta preparación técnica. ¿De dónde van a salir los empleos de salarios suficientes para enviar a los hijos a la universidad y que se reciban para ejercer en industrias competitivas?

