Jorge Tanús opinó que la renuncia de Feletti fue para liberar las manos del ministro Guzmán

► TE PUEDE INTERESAR: Murió Jorge Gauna, el dueño de Hipercerámico

Roberto Felleti.jpg Roberto Feletti dejó la Secretaría de Comercio Interior, y fue reemplazado por Guillermo Hang.

Este lunes Roberto Feletti mantuvo una reunión con el ministro de Economía de la Nación, ya que la Secretaría de Comercio Interior pasó a su cartera, para tratar estrategias para frenar la inflación. De esta reunión surgió la renuncia de Feletti.

Como un referente mendocino dentro de Economía, se consultó a Jorge Tanús, presidente de BICE (Banco de Inversión de Comercio Exterior de la Nación) Fideicomisos, respecto a la renuncia de quien llegó a ser vicepresidente del Banco Nación en los tiempos de Amado Boudou.

Sorpresiva renuncia

"Acabo de enterarme. Hemos estado trabajando hasta el viernes con el tema del fideicomiso del trigo. Entiendo que puede haber pasado para liberar las manos del ministro. Cómo la secretaría pasó del ministerio de Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) al ministerio de Martín Guzmán (Economía), lo habrá hecho para que éste disponga de esa secretaría, sobre todo el control de precios", dijo Tanús, y agregó: "Es un gesto de libertad para el ministro. Esta es mi apreciación personal".

Luego Tanús agregó: "No he hablado con Roberto Feletti aún, lo he estado llamando, pero debe tener el teléfono comprometido en este momento".

"Esto fue inesperado, incluso el viernes nosotros hemos trabajado juntos intensamente para poder poner en marcha el fideicomiso del trigo, que lo logramos a las tres de la tarde. Él (Feletti) me dio las instrucciones a la mañana y a la tarde ya depositamos los recursos", sumó el ex legislador,

Para concluir, el mendocino reflexionó: "Este fin de semana parece que ha habido una evaluación y hoy lo ha decidido (renunciar)".