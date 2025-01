Jorge Macri eliminó y redujo impuestos a comerciantes, monotributistas y jubilados

Jorge Macri jefe de Gobierno.jpg Jorge Macri detalló los beneficios para los contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

Más jubilados y pensiones exentos del ABL

“Iniciamos este año de gestión con nuestro primer Presupuesto, equilibrado, sin déficit, que nos permite bajar impuestos sin afectar la calidad de los servicios que los porteños se merecen. Sabemos del enorme esfuerzo que ustedes están haciendo en el día a día. Bajar impuestos no es solo un compromiso con el esfuerzo, es parte de nuestra visión de un Estado que alivia y no asfixia. Con medidas concretas, sin verso”, sostuvo el jefe de Gobierno. Lo acompañó el ministro de Hacienda, Gustavo Arengo, el presidente de FECOBA y secretario de Relaciones Institucionales de CAME, Fabián Xavier Castillo, y la vocera institucional de la Ciudad, Laura Alonso.

Más jubilados y pensionados estarán exentos del ABL. Son cerca de 37 mil jubilados que dejarán de pagarlo, si cobran menos de cuatro jubilaciones mínimas y el valor fiscal de su casa no supera los $40 millones. Esta exención también alcanza a las personas con discapacidad. Jorge Macri reconoció el apoyo de los legisladores que votaron esta norma recientemente en la Legislatura porteña. Y contó que se comunicó ayer con representantes de la Legislatura para anticiparles estas medidas y que fueron muy bien recibidas.

Otro de los puntos del programa es eximir y reducir del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) a los servicios no profesionales, como plomeros, electricistas, administración de consorcios o peluqueros, entre muchos otros oficios. Es para categorías que facturan hasta $6,5 millones anuales. Y para quienes comiencen una actividad estarán exentos por un año.

Además va a bajar a 0% la alícuota en sellos de contratos de locación para alquileres comerciales, alquileres de turismo y leasing de vehículos. “De esta forma quedan eximidos de sellos todos los alquileres, algo que hasta ahora sólo se aplicaba a la vivienda”, detalló Jorge Macri.

También la alícuota de sellos será cero para las operaciones de adhesión y cesión de cuotas de fideicomisos de desarrollos inmobiliarios, para facilitar el acceso a la vivienda. La compraventa de vivienda familiar por debajo de los $205 millones también queda exenta del impuesto de sellos.

“Asimismo, cumpliendo con otro de mis compromisos de campana, seguimos impulsando el sur de la Ciudad, particularmente Barracas, una zona que ha sido históricamente postergada y presenta muchos terrenos baldios. Con el objetivo de fomentar allí el desarrollo inmobiliario y la construccion de nuevas viviendas, la alicuota del Impuesto de Sellos se reducira de 3,5% a 0,5% en el poligono delimitado por las calles Montes de Oca, California, Pasaje Rio Cuarto y Av. Regimiento de Patricios”, explicó el Jefe de Gobierno.

Y en sintonía con su política de impulso al sector privado como motor del desarrollo, anunció la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y al blanqueo de activos. “Nuestro objetivo es fortalecer la economía de la Ciudad con más inversiones y ayudar al crecimiento del país”, dijo Jorge Macri.

Y explicó que enviará a la Legislatura un proyecto de ley que contempla un Plan de regularización de deudas administrativas y judiciales de todos los tributos que recauda la Ciudad (ABL, patentes, Ingresos Brutos, sellos) con condonación de intereses resarcitorios y punitorios.

Los beneficios en la reducción de impuestos también abarcan a más de 200.000 monotributistas. Con ARCA se está trabajando en el régimen simplificado que unifica los impuestos locales con el Monotributo nacional.