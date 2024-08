Jimena Latorre se cruzó fuerte en redes con un legislador de LAUM y lo trató de "fantasma"

►TE PUEDE INTERESAR: Cornejo lanzó un portal web para transparentar la información sobre minería

Valentín González, senador de La Unión Mendocina.jpeg Valentín González, senador de La Unión Mendocina, hoz enojar a Jimena Latorre.

La pelea en las redes sociales entre Valentín González y Jimena Latorre

El senador provincial Valentín González, de La Unión Mendocina publicó en sus redes este martes: "Señora ministra no se enoje. Todo esto se podría haber evitado si Alfredo Cornejo no le hubiese mentido a los mendocinos, diciendo que sus honorarios iban a ser destinados a la Provincia. Fin". González aludió así a los honorarios que Latorre percibía como miembro del directorio de YPF y que iba a recibir la Provincia cuando ella dejó ese cargo.

“Latorre dice que desde el directorio de YPF contestaron que el gobernador no tiene facultad para decidir sobre los honorarios del director de YPF. Entonces fue todo una puesta en escena, porque el gobernador firmó una nota sin asesoramiento. Con 50 millones de pesos se hace una casa del IPV, todos los meses se podría hacer una casa con el sueldo del director de YPF”, fue lo que dijo González según reprodujeron medios locales. Y fue lo que molestó a la funcionaria.

Casi de inmediato le respondió la ministra, claramente molesta: ¡Hasta acá! No tolero más a los autopercibidos libertarios repitiendo las mentiras instaldas por Graboios. Nunca cobré $50 M! 'Con 50 millones de pesos se hace una casa del IPV, todos los meses se podría hacer una casa con el sueldo del director de YPF' según el senador del PRO".

Y sumó: "Fui sin ser citada a dar explicaciones y este se quedo calladito, se guardó el show para dar notas en medios que siguen un tema agotado. NI DEL IPV, NI OTRA. ALQUILO Y EL MES QUE VIENE SE ME VENCE EL CONTRATO dejá de hablar pavadas, me complicas mucho alquilar!".

Y remató: " Mis DDJJ son públicas, como las tuyas, cuando pague Ganancias te vas a enterar cuánto cobré! Y te voy a recordar lo que fuiste!"

Tuits de Jimena Latorre.JPG

El "plagio" de una frase de Manuel Adorni

También comparó al senador con el vocero presidencial Manuel Adorni cuando cierra sus comentarios con la palabra fin: "¿FIN? Dejá de plagiar Me enojo, me enojan los mentirosos, los oportunistas, personas con pocas agallas que se esconden detrás de las redes, pero de frente no hilan dos cuestionamientos. La gente como vos. Propusimos el mismo esquema de los síndicos. Estudiá, investigá".

Jimena Latorre en el Senado.jpg Senadores escuchan a la ministra Jimena Latorre. Esto fue el lunes.

