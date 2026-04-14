Jimena Latorre presentó en Chile el plan de minería provincial para atraer inversores

El cobre como eje estratégico

La delegación mendocina integrada también por el director de Minería, Jerónimo Shantal, y Sebastián Piña, CEO de Impulsa Mendoza, subrayó que el objetivo es fomentar una "exploración madura".

"La meta es posicionar la capacidad productiva local en sinergia con la región para atender la creciente demanda global de cobre, mineral crítico para el desarrollo tecnológico y la transición energética", afirmaron.

La exposición, moderada por Irene del Real (CESCO), contó con la participación de líderes de empresas como AMSA, McEwen Copper (Los Azules) y Hot Chili. La presencia de Mendoza en este foro busca no solo atraer capitales para nuevos prospectos, sino también extender la vida útil de operaciones existentes, asegurando la sostenibilidad del sector a largo plazo.

Qué es el Foro de Exploraciones Mineras de CESCO

El Foro de Exploraciones Mineras de CESCO es un ámbito estratégico para analizar el estado de los prospectos emergentes, evaluar la competitividad exploratoria y debatir las condiciones necesarias para acelerar nuevos descubrimientos en América Latina.

La integración de visiones regionales permitió poner en valor el potencial geológico de Mendoza y la importancia de avanzar en esquemas de cooperación que consoliden a la provincia como un actor relevante en la provisión de minerales críticos.