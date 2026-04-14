En la CESCO Week Santiago de Chile, uno de los eventos de minería más influyentes a nivel internacional, Mendoza reafirmó su intención de transformarse en un actor central de la industria. La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, integró el Foro de Exploraciones Mineras, donde expuso el plan que lleva adelante la gestión provincial para el desarrollo de nuevos distritos mineros.
Jimena Latorre presentó en Chile el plan de minería provincial para atraer inversores
La ministra Jimena Latorre participó del panel "Distritos mineros y nuevo atractivo geológico" en la CESCO Week en la capital de Chile
Durante su intervención en el panel "Distritos mineros y nuevo atractivo geológico", la funcionaria hizo hincapié en que el rol del Estado es reducir la incertidumbre no vinculada a la geología. “El riesgo debe ser el propio de la actividad exploratoria, vinculado a encontrar o no recursos en condiciones económicamente viables, pero existen otros factores que desde el gobierno provincial nos propusimos reducir para facilitar las inversiones”, afirmó Jimena Latorre.
En este sentido, la ministra resaltó la modernización normativa iniciada hace dos años, que incluyó la modificación del Código de Procedimiento Minero. El cambio -explicó- busca agilizar la "permisología", actualizar los catastros y sistematizar la información para ofrecer un entorno más previsible y competitivo a los inversores.
El cobre como eje estratégico
La delegación mendocina integrada también por el director de Minería, Jerónimo Shantal, y Sebastián Piña, CEO de Impulsa Mendoza, subrayó que el objetivo es fomentar una "exploración madura".
"La meta es posicionar la capacidad productiva local en sinergia con la región para atender la creciente demanda global de cobre, mineral crítico para el desarrollo tecnológico y la transición energética", afirmaron.
La exposición, moderada por Irene del Real (CESCO), contó con la participación de líderes de empresas como AMSA, McEwen Copper (Los Azules) y Hot Chili. La presencia de Mendoza en este foro busca no solo atraer capitales para nuevos prospectos, sino también extender la vida útil de operaciones existentes, asegurando la sostenibilidad del sector a largo plazo.
Qué es el Foro de Exploraciones Mineras de CESCO
El Foro de Exploraciones Mineras de CESCO es un ámbito estratégico para analizar el estado de los prospectos emergentes, evaluar la competitividad exploratoria y debatir las condiciones necesarias para acelerar nuevos descubrimientos en América Latina.
La integración de visiones regionales permitió poner en valor el potencial geológico de Mendoza y la importancia de avanzar en esquemas de cooperación que consoliden a la provincia como un actor relevante en la provisión de minerales críticos.