Jimena Latorre explicó por qué Mendoza puede ser el hub financiero de la minería en la región

En el panel “Sinergias para el Desarrollo: CEO y Provincias en Diálogo”, la ministra presentó la estrategia provincial para posicionar a Mendoza como el centro financiero de referencia para el desarrollo de los minerales críticos en toda la región andina.

Mendoza reúne condiciones para liderar esta etapa de expansión de la industria: estabilidad institucional, reputación financiera, capital humano competitivo, ecosistema empresarial consolidado y conexión directa con los principales polos mineros de Sudamérica

Latorre recordó que Mendoza nunca registró un default, y que “su perfil de deuda viene mejorando de manera sostenida en los últimos diez años, lo que fortalece su reputación ante los mercados financieros. La provincia cuenta con un capital humano altamente calificado y un entramado de proveedores que logró expandirse incluso durante los años en que la actividad minera estuvo limitada en la provincia”.

“Mendoza tiene un ecosistema de negocios maduro y competitivo, con empresas que crecieron prestando servicios en otras provincias mineras. Sumado a nuestra institucionalidad, esto nos posiciona claramente para ser el hub financiero de la región”, expresó.

También destacó que la provincia cuenta con una conectividad estratégica con Chile y Perú, países centrales en la cadena global del cobre y del litio.

Para atraer inversiones

Latorre detalló que las inversiones mineras se planifican a diez, veinte o hasta cincuenta años, por lo que los gobiernos deben trabajar con una visión estratégica de largo plazo y con marcos regulatorios coherentes entre sí.

Si las provincias andinas no unificamos criterios y no damos reglas claras y estables, vamos a seguir teniendo recursos, pero no vamos a convertirlos en reservas ni en riqueza para nuestras economías

"La región necesita instituciones sólidas, previsibilidad y seguridad jurídica para consolidar confianza ante los fondos de inversión internacionales que evalúan proyectos de cobre, litio y otros minerales esenciales para la transición energética", finalizó.