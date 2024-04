Javier Milei se reunió con empresarios y destacó que quiere "una profunda revolución liberal"

El presidente hizo hincapié en que su gobierno está "generando las condiciones para que Argentina vuelva a crecer tras haber heredado las peores crisis de la historia", y manifestó que el único defecto que tienen la Ley Bases y el DNU es que ambas herramientas van "contra los curros de los políticos".

Párrafo seguido aseguró ante el nutrido auditorio: "No me voy a conformar con ser como Alemania, quiero ser como Irlanda. Quiero una profunda revolución liberal, no creo en una economía dirigista".