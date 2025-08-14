Inicio Política Javier Milei
Campaña bonaerense

Javier Milei reforzó su enfrentamiento con Axel Kicillof y lo calificó de "comunista enano"

El presidente Javier Milei cerró el acto en La Plata junto a los 8 candidatos de La Libertad Avanza que competirán en las elecciones 2025

El presidente Javier Milei en el acto de lanzamiento de campaña de La Libertad Avanza en La Plata.

El presidente Javier Milei afirmó este miércoles que el kirchnerismo "ha convertido la provincia de Buenos Aires en una vergüenza nacional”, al polarizar con el gobernador Axel Kicillof en el lanzamiento de la campaña bonaerense de La Libertad Avanza (LLA).

El distrito "debería ser punta de lanza de la riqueza nacional pero fue transformada un reducto de atraso”, dijo Milei al cerrar el acto que LLA realizó en el club Atenas de la ciudad de La Plata junto a los 8 candidatos de la fuerza libertaria.

“Han convertido la provincia de Buenos Aires en una vergüenza nacional”, insistió.

Javier Mieli llamó a "ponerle un freno” en las urnas al gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Críticas a Axel Kicillof por el desdoblamiento de las elecciones 2025

El mandatario llamó a "ponerle un freno” al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y al "maldito kirchnerismo”, y calificó al gobernador como "comunista enano”.

También sostuvo que el peronismo "tiene miedo de que lo aplasten los violetas”, en referencia a LLA.

Asimismo, cuestionó la decisión de Kicillof de haber desdoblado la elección para el 7 de septiembre, al señalar que "quieren que los bonaerenses de bien se queden en la casa, para que solo vayan a votar sus ñoquis y la elección la decida el aparato”.

“No es casualidad que los intendentes vayan de candidatos, a pesar de que no tengan ninguna intención de asumir, lo cual es un fraude moral”, expresó Milei sobre las candidaturas testimoniales de Fuerza Patria.

El candidato de la séptima sección, Alejandro Speroni, manifestó sobre el eslogan de la campaña libertaria: "Que orgullo poder ser portavoz de esta maravillosa fuerza transformadora que se llama La Libertad Avanza. A través de este inicio de campaña vamos a terminar de concientizar a la población para que el 7 de septiembre digamos nunca más a la barbarie kirchnerista”.

