Javier Milei reforzó su enfrentamiento con Axel Kicillof y lo calificó de "comunista enano"

javier milei elecciones 2025 Javier Mieli llamó a "ponerle un freno” en las urnas al gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Foto: Noticias Argentinas

Críticas a Axel Kicillof por el desdoblamiento de las elecciones 2025

El mandatario llamó a "ponerle un freno” al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y al "maldito kirchnerismo”, y calificó al gobernador como "comunista enano”.

También sostuvo que el peronismo "tiene miedo de que lo aplasten los violetas”, en referencia a LLA.

Asimismo, cuestionó la decisión de Kicillof de haber desdoblado la elección para el 7 de septiembre, al señalar que "quieren que los bonaerenses de bien se queden en la casa, para que solo vayan a votar sus ñoquis y la elección la decida el aparato”.

“No es casualidad que los intendentes vayan de candidatos, a pesar de que no tengan ninguna intención de asumir, lo cual es un fraude moral”, expresó Milei sobre las candidaturas testimoniales de Fuerza Patria.

El candidato de la séptima sección, Alejandro Speroni, manifestó sobre el eslogan de la campaña libertaria: "Que orgullo poder ser portavoz de esta maravillosa fuerza transformadora que se llama La Libertad Avanza. A través de este inicio de campaña vamos a terminar de concientizar a la población para que el 7 de septiembre digamos nunca más a la barbarie kirchnerista”.