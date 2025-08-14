Por el caso de la criptomoneda $Libra ordenaron congelar criptoactivos a dos de los investigados

La medida fue solicitada por el fiscal federal Eduardo Taiano, junto a la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB).

$Libra Congelaron activos de Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy por la causa $Libra.

La ruta del dinero $Libra

El pedido de congelamiento se basó en un análisis de trazabilidad realizado a partir de información que brindó la plataforma Binance sobre los movimientos de dos de los imputados, Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy, detalló la agencia Noticias Argentinas.

Novelli y Terrones Godoy compartían la propiedad de una billetera virtual de "firma múltiple", desde la cual se transfirieron los fondos a las dos direcciones que ahora fueron congeladas. La actividad de esta billetera se concentró entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, coincidiendo con el período posterior al "Tech Forum Argentina 2024" y el mes de lanzamiento de $LIBRA.

La jueza Servini libró un exhorto internacional a las autoridades de El Salvador para conocer los movimientos al exterior. Además, la empresa emisora de la criptomoneda USDT, Tether International, ya confirmó que efectivizó el congelamiento de los activos.