Por el caso de la criptomoneda $Libra ordenaron congelar criptoactivos a dos de los investigados

La jueza Servini, que investiga el caso $Libra, ordenó que se congelen fondos alojados en dos billeteras virtuales Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy

Avances en la causa $Libra. Ordenaron congelar criptoactivos de dos de los investigados.

La Justicia congeló criptoactivos a dos de los investigados en la causa de la supuesta estafa criptomoneda $Libra que de esta forma muestra avances judiciales.

La investigación busca determinar si existió una maniobra de estafa, tráfico de influencias, cohecho y abuso de autoridad en la creación y el lanzamiento de $LIBRA, que tomó relevancia por un posteo del presidente Javier Milei.

La jueza federal María Servini ordenó el congelamiento de criptoactivos por un total de 323.275 dólares en la moneda digital USDT, que se encontraban alojados en dos billeteras virtuales vinculadas a dos de los principales investigados en la causa $Libra.

La medida fue solicitada por el fiscal federal Eduardo Taiano, junto a la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB).

Congelaron activos de Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy por la causa $Libra.

La ruta del dinero $Libra

El pedido de congelamiento se basó en un análisis de trazabilidad realizado a partir de información que brindó la plataforma Binance sobre los movimientos de dos de los imputados, Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy, detalló la agencia Noticias Argentinas.

Novelli y Terrones Godoy compartían la propiedad de una billetera virtual de "firma múltiple", desde la cual se transfirieron los fondos a las dos direcciones que ahora fueron congeladas. La actividad de esta billetera se concentró entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, coincidiendo con el período posterior al "Tech Forum Argentina 2024" y el mes de lanzamiento de $LIBRA.

La jueza Servini libró un exhorto internacional a las autoridades de El Salvador para conocer los movimientos al exterior. Además, la empresa emisora de la criptomoneda USDT, Tether International, ya confirmó que efectivizó el congelamiento de los activos.

