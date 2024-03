Javier Milei le advirtió a ATE que no permitirá la toma de edificios públicos

►TE PUEDE INTERESAR: Javier Milei ratificó la baja de 70.000 contratos de empleados públicos en todo el país

Tuit Fargosi.JPG

Detalles de la medida de fuerza

De cara al paro que realizará el próximo miércoles, ATE anticipó que ese día buscará hacer "ingresos masivos y simultáneos" de trabajadores a los ministerios, con posibles tomas de los edificios, a fin de resistir la nueva ola de cesantías de contratos en el sector público que en los próximos días sumarán 15 mil empleados más.

"Presidente Milei, como ya sabrá y estará disfrutando, porque usted encabeza un gobierno dañino y cruel, los estatales ya empezamos a recibir miles de telegramas de despidos, pero el día 3 de abril igual nos vamos a presentar en nuestros puestos de trabajo, haciéndolo exclusivo responsable por cualquier hecho violento que hubiera que lamentar", advirtió el jueves Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, a través de las redes.

Y exigió que "no se repitan escenarios del pasado, que la administración pública no esté militarizada y la Policía no bloquee las puertas de los Ministerios con listados de quienes si y quienes no pueden ingresar".

Según Gustavo Méndez, el titular del gremio de Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), los recortes ya afectaron a las delegaciones locales de 13 organismos en donde le dieron de baja a 205 contratos.