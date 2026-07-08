Javier Milei encabezó la vigilia por el 9 de Julio en Tucumán y adelantó los cambios que se vienen

El Presidente afirmó que su gestión asumió el compromiso de "liberar al pueblo argentino de la tiranía del Estado Bipresente" y sostuvo que ese objetivo fue ratificado por los argentinos "en 2023" y "en 2025".

El repaso del Pacto de Mayo

Milei recordó los diez puntos acordados hace dos años en el Pacto de Mayo —entre ellos el equilibrio fiscal, la reforma tributaria, la reforma laboral y previsional y la apertura comercial— y aseguró que buena parte de esos compromisos ya fue cumplida. "la Argentina de hoy es diametralmente opuesta a la Argentina que heredamos", dijo.

Sobre la relación con las provincias, el mandatario planteó que el objetivo de su gobierno fue "quitarle la bota del cuello a las provincias" y devolverles la autonomía que, según dijo, les había sido quitada durante el siglo XX.

El balance económico

En materia económica, Milei enumeró una serie de logros de gestión. Dijo que su gobierno "hizo el ajuste más grande de la historia de la humanidad" y que se llevan "más de dos años con superávit fiscal". Agregó que la relación deuda-producto del sector público bajó del 100% al 39% y remarcó: "estamos desendeudando el país".

El Presidente también mencionó la eliminación del cepo cambiario, la baja de impuestos —afirmó que le devolvieron a los argentinos "tres puntos del PBI"— y el regreso del crédito hipotecario. Sobre las manifestaciones callejeras, dijo que su gobierno "eliminó los piquetes" y que el número bajó de 9.000 por año a cero.

En el plano legislativo, citó la sanción de la ley de modernización laboral, la ley de "inocencia fiscal" y la reforma de la ley de glaciares. Mencionó además el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, alcanzado "tras 26 años de negociaciones", y el cierre del litigio con los últimos holdouts de la deuda soberana.

Sobre el frente financiero, el Presidente sostuvo que el riesgo país "se están cayendo valores que no se veían hace más de ocho años" y anunció que el equipo económico ya tiene cubiertos los pagos de deuda previstos para 2026 y 2027. Cerró esa parte del discurso con una frase dirigida al plano internacional: "hoy el mundo nos respalda porque vieron de lo que fue capaz" la Argentina.

El anuncio sobre el Banco Central

Como parte de la nueva agenda de reformas que impulsará en el Congreso, Milei adelantó que el Gobierno enviará un proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central, con el objetivo de prohibir penalmente la emisión monetaria destinada a financiar al Tesoro. También anticipó una iniciativa para limitar el funcionamiento del Estado en caso de agotarse las partidas del Presupuesto nacional.

El contexto político

El acto se realizó en un clima distinto al de 2024, cuando 18 gobernadores firmaron el Pacto de Mayo. En esta ocasión no hubo instancia de firma y la convocatoria reunió a menos mandatarios provinciales. El encuentro se dio además días después de la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete, ocurrida el 27 de junio en medio de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Adorni, reemplazado por Diego Santilli, mantiene en la actualidad restricciones judiciales para salir del país mientras avanza la causa que también investiga a su esposa, Bettina Angeletti.

Tras el acto en Tucumán, Milei y su comitiva regresaron a Buenos Aires para encabezar el tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana.