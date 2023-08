Ana María Franchi, presidenta del Conicet, dijo: "No me imagino un país desarrollado sin ciencia y tecnología" y agregó: "La gente capacitada no solamente está en el Conicet, hay también otros 16 organismos especializados en ciencia y tecnología". Y se preguntó con preocupación: "¿Vamos a darles un pasaje a Ezeiza a los científicos y exportar gente calificada?”.

Ana María Franchi, Presidenta del CONICET.jpg Ana María Franchi, Presidenta del CONICET

"Si no tienen trabajo acá, la gente no tiene con qué comer y mantener a sus familias y se van a ir”, sostuvo. "La Inteligencia Artificial (AI) va a dejar de lado empleos que no necesitan tanta formación. La ciencia y la tecnología se va a necesitar, el CONICET forma grandes cuadros que son parte de las grandes empresas, como en las empresas farmacéuticas o en Vaca Muerta, entre otros lugares claves para el desarrollo del país", aseguró Franchi en una entrevista en Radio 10.

La directora del organismo explicó que: "El Conicet forma un montón de profesionales que terminan en las grandes empresas".

►TE PUEDE INTERESAR: Lourdes Arrieta, la sanjuanina pro Milei que empezó en el Concejo de Guaymallén y puede ir al Congreso

Javier Milei ya manifestó que su "primera acción de gobierno va a ser promover una reforma completa del Estado" eliminando varios ministerios.

Estos son los ministerios que Milei dijo que eliminará

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Ciencia, Tecnología e Innovación

Cultura

Desarrollo Social

Desarrollo Territorial y Hábitat

Educación

Mujeres, Géneros y Diversidad

Salud

Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Transporte

Turismo y Deportes

Por su parte la facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se pronunció este miércoles "en defensa de la ciencia y la tecnología para el desarrollo nacional" y se manifestó en alerta ante las propuestas del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, de cerrar el ministerio de Ciencia y Tecnología y privatizar el Conicet.

Desde la cuenta oficial de Twitter de la facultad de Ciencias Exactas de la UBA, el decano Guillermo Durán y la vicedecana, Valeria Levy, se pronunciaron con un comunicado titulado: "En defensa de la ciencia y la tecnología para el desarrollo nacional".

"Este miércoles, el candidato presidencial más votado en las PASO manifestó públicamente su intención de cerrar el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y eliminar el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Estas medidas, entre otras similares de reducción drástica de las funciones del Estado, significarían un golpe mortal al proyecto de desarrollo para Argentina y un ataque frontal a las Universidades, ya que somos las y los investigadores un pilar clave para llevar el conocimiento a las aulas", advirtieron los universitarios.

conicet.jpg

Modelo chileno

El titular de la Secretaría Administrativo-Financiera de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Ricardo Coca, estimó este miércoles, según publicó Télam, que la propuesta del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, de arancelar la educación pública "estaría en el orden de 1.500.000 o 2.000.000 de pesos el año" por alumno.

"Como universidad tenemos que decir cosas y hacer mucha docencia en este sentido. Tenemos que decir a los alumnos que se presentan tres candidatos, uno de los cuales, que ha sido el más votado, está diciendo por ejemplo que hay que arancelar las universidades. Tenemos que decirles que ese arancel hoy estaría en el orden del 1.500.000 ó 2.000.000 de pesos el año"; dijo Coca en una nota publicada en el sitio web de la universidad.

Y agregó: "Es decir que aquel alumno que lo sostenga a ese candidato, va a tener que pagar por su educación superior, porque vamos a ir a un modelo como el que hay en Chile".

"Privatizar el Conicet es volver al pasado, a los años 90"

Para el exministro de Ciencia y Tecnología Roberto Salvarezza, la propuesta de Milei es “volver al pasado, a los años 90” y consideró que es el “Estado el que debe dinamizar la investigación científica”.

“Ya sucedió durante la gestión de (Mauricio) Macri, en la que se rebajó el Ministerio de Ciencia y Tecnología a Secretaría, pero ahora Milei habla de privatizar el Conicet, y con esto lo que hace es exhumar viajas propuestas de los 90, es decir volver al pasado, pero en pleno siglo 21. ¿Qué país desarrollado no apuesta al conocimiento, a la ciencia, a la tecnología y a innovar?”, sostuvo este miércoles en declaraciones al canal C5N.

Además, el exministro destacó que “el principal emprendedor en el área de la ciencia es el Estado, o sea el que va a riesgo y el que invierte en políticas innovadoras y en tecnologías disruptivas”.

Qué es el Conicet, el organismo que quiere eliminar Milei

El Conicet es la máxima institución científica nacional y el organismo se dedica a la promoción de la ciencia y la tecnología en Argentina. Depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación.

Entre sus objetivos se encuentra:

Fomentar y financiar la investigación científica y tecnológica y las actividades de apoyo que apunten al avance científico y tecnológico.

El intercambio y la cooperación científico-tecnológica, otorgar subsidios a proyectos de investigación y pasantías y becas para la realización de investigaciones.

Organizar y financiar institutos, laboratorios y centros de investigación.

Brindar asesoramiento a entidades públicas y privadas en el ámbito de su competencia.

Su actividad se extiende en cuatro grandes áreas: Ciencias Agrarias, Ingeniería y de Materiales, Ciencias Biológicas y de la Salud, Ciencias Exactas y Naturales y Ciencias Sociales y Humanidades, detalló el portal A24.com.

También tiene una dependencia transversal de Tecnología que “comprende cualquiera de las disciplinas mencionadas aplicadas al Desarrollo Tecnológico y Social y Proyectos Complejos”, según informa su web oficial.