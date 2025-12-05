Javier Milei definió la Política de Inteligencia Nacional con foco en la ciberseguridad

Esto surge de un diagnóstico crítico sobre el estado del Sistema de Inteligencia Nacional, el cual advirtió sobre "un deterioro relevante" por más de 3 décadas que "socava el funcionamiento de las instituciones democráticas y vuelve vulnerable a la República Argentina frente a diversos riesgos y amenazas".

Algunos de los hechos que representan "suma gravedad institucional" tienen que ver con los atentados terroristas de 1992 contra la Embajada de Israel y de 1994 contra la AMIA, al igual que la muerte del fiscal Alberto Nisman, "hechos que aun no fueron del todo esclarecidos".

Además, las constantes intervenciones en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) desde 2019, el Gobierno considera que "implicó un notorio retroceso institucional".

La Agencia Federal de Inteligencia fue disuelta y reemplazada por la SIDE, la cual está conformada por 4 órganos desconcentrados: Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), Agencia de Seguridad Nacional (ASN), Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC), División de Asuntos Internos (DAI).

Los intereses claves de Javier Milei

Todos ellos están orientados a cada actividad del sistema, tales como asegurar la soberanía y autonomía de la Nación, proteger la integridad territorial y la legitimidad del Estado, proteger la vida, libertad, bienes y derechos de los habitantes, asegurar la vigencia del sistema democrático republicano y federal, y preservar los recursos estratégicos.

El documento firmado por Javier Milei indica la importancia de identificar amenazas, detectar oportunidades de protagonismo internacional, proteger el conocimiento nacional y monitorear la influencia externa en procesos que puedan "condicionar la autonomía institucional".

También tiene como punto clave detectar "dinámicas de fragmentación territorial, conflictividad latente y presencia extranjera en espacios sensibles, incluyendo zonas de frontera, áreas marítimas y regiones de proyección antártica".

