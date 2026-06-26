Javier Milei buscó inversiones en Madrid y dejó fuertes definiciones hacia la interna de su gabinete

Participaron del encuentro con Javier Milei autoridades de las empresas Urbaser, ProEduca/UNIR, Hutchison Ports BEST, Platinum Equity, Ferrovial, Grupo Meliá, Prosegur, Fever, Emergent Cold LatAM, Aisa Group, Naturgy, Bemberg Capital, Xtellus Capital Partners, PTP Group y Acciona. Foto: Presidencia de la Nación

Acompañado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el canciller Pablo Quirno y el flamante embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia, el presidente expuso ante el círculo rojo ibérico el avance de sus reformas desregulatorias y las garantías jurídicas y cambiarias contempladas en el marco macroeconómico argentino.

Distinción académica e ideológica en la Universidad CEU

En el plano estrictamente ideológico, el mandatario asistió a la Universidad San Pablo CEU, una reconocida institución privada y católica de Madrid. Allí, tras disertar ante un auditorio académico, las autoridades universitarias le hicieron entrega de una medalla de honor y una distinción honorífica que destaca su labor en "la defensa de la dignidad de la persona" y la difusión de las ideas de la libertad.

Durante su exposición, Milei no ahorró críticas hacia las corrientes socialistas globales y aprovechó para ratificar su alineación geopolítica con los Estados Unidos, elogiando la gestión de Donald Trump y el rol de su secretario de Estado, Marco Rubio, a quien calificó como un funcionario "extraordinario y fuera de serie". En ese sentido, respaldó públicamente la presión de Washington sobre los regímenes de Cuba y Venezuela, pronosticando un "inminente colapso" del sistema caribeño ante el estrangulamiento de los recursos petroleros.

El Presidente Javier Milei fue galardonado en España con la Medalla de Honor de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, por "su relevante papel como economista y docente; su destacada contribución al debate internacional sobre las políticas de libertad económica; y su liderazgo… pic.twitter.com/aslvfIQ1hK — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) June 26, 2026

Rebote local: el fuerte respaldo a Manuel Adorni desde Europa

Sin embargo, el viaje presidencial también sirvió como caja de resonancia para los conflictos políticos que sacuden a la Casa Rosada en Buenos Aires. Abordado por la prensa argentina apostada en Madrid respecto a las investigaciones judiciales que involucran a su entorno directo, Milei rompió el silencio sobre el futuro de su histórico vocero, Manuel Adorni, en medio de versiones sobre el desgaste de su figura tras la presentación oficial del nuevo portavoz Adrián Ravier.

"A mis ministros y funcionarios los banco hasta las últimas consecuencias. Si la Justicia encuentra culpable a Adorni, lo eyecto de una patada, pero yo creo firmemente en su honestidad", disparó de forma tajante el mandatario, buscando aplacar las especulaciones sobre fisuras en el esquema de comunicación oficial.

Tras concluir su estadía en Madrid este sábado, Milei emprenderá el regreso a la región para asistir a la Cumbre del Mercosur en Asunción, Paraguay, donde se concretará el traspaso de la presidencia pro témpore del bloque regional.