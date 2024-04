Javier Milei aseguró que va a exterminar la inflación y resaltó que en su equipo tiene a varios Messi

Javier Milei 2.jpg

Javier Milei en la cena por los 36 años de la Fundación Libertad

El Presidente empezó con su clásico "Hola a todos", frente a los más de 150 participantes que asistieron a la cena por los 36 años de la Fundación Libertad.

"La intención de esta charla es contar cómo es nuestra visión de cómo enfrentar, atacar y exterminar la inflación en Argentina que tiene una fecha de inicio: cuando se creó la entidad nefasta del Banco Central de la República Argentina", explicó ante los asistentes de todo el mundo.

Javier Milei discurso.jpg

En ese momento, empezó a dar una clase magistral del origen del dinero, repasando la historia del trueque, cuando el hombre fue nómade y la transición hacia la vida sedentaria. "Resulta fundamental entender qué es el dinero, porque discuten los problemas de la inflación y no entienden qué es el dinero", expresó burlándose de otros economistas que lo cuestionan.

De allí, pasó a felicitar a su equipo de gestión: "Siento que todos son Messi en su puesto, y la verdad es que para hacer esto hay que meterse sino nos van a gobernar los horcos". Y, aseguró que está llevando adelante "un ajuste superior al que pidió el FMI".

"Hay que barrer al fisco en todas las dimensiones", aseguró el presidente Milei en referencia al ámbito municipal, provincial y nacional. Luego vociferó: "La fuente de la existencia de tantos pobres y de que hayan argentinos cagándose de hambre es porque hay políticos malditos que no quieren bajar el gasto público".

Le habló a los gobernadores de cara al Pacto de Mayo: "Tiren la Ley Bases, lo vamos a lograr a pesar de la política".

Del déficit explicó que "nos encontramos que eso que era imposible lo logramos en el primer mes, en enero alcanzamos el equilibrio financiero, es decir tuvimos superávit primario y pagamos los intereses ¿Y qué dijeron la manga de pifiadores? Es muy poquito de motosierra y mucho licuadora".

"Pregunten, ¿qué pasó con la obra publica, qué pasó con las transferencias discrecionales, con los intermediarios de los planes, con la cantidad de empleados públicos, me parece que la motosierra es un poquito más grande. El ajuste es motosierra, la licuadora que se vuelve permanente también es motosierra.

"Algunos economistas profesionales, algunos por ignorancia o resentimiento, dicen no hay plan de estabilización y entonces ¿cómo baja la tasa de inflación? ¿Qué es magia?", se preguntó el libertario.

En otro párrafo de su alocución destacó: "Por primera vez le estamos dando duro y parejo al gasto publico, estamos cumpliendo el seño de (Murray) Rothbard, es increíble pero tenemos una caída real del gasto público, eso es sacar al Estado del medio, la verdadera presión fiscal es el Estado, si le pego semejante recorte, ¡vamos! que les estamos devolviendo libertad a lo loco".

Las referencias al gobierno de Alberto Fernández

"La verdadera estafa es la emisión monetaria porque el gobierno de delincuentes que nos precedió emitió 28% de PBI, manga de chorros", gritó eufórico.

Y luego explicó que la gestión de Alberto Fernández, "emitió 13 puntos del PBI en el último año".

"Nos dejaron implícito una multiplicación de precio por 5 veces, además nos dejaron un Banco Central quebrado, nos dejaron un sobrante monetario, eso nos dejaba una inflación del 15.000%".

"Hay algunos caraduras que niegan que había una hiperinflación cantada", expresó.

Además, se refirió al gobernador de la provincia de Buenos Aires como "ese chico soviético".

Mauricio Macri también habló en la cena de la Fundación Libertad

Bongiovanni-Macri.jpg

"Me alegra que presencie este evento el querido presidente (Milei) que está en una batalla épica por recuperar la libertad", comenzó su discurso el presidente del PRO y ex presidente argentino.

En esa misma línea, comentó que "todos acá coincidimos que nos libere de este peso que significa este estado agobiante y de tantas regulaciones que ha impedido que los argentinos podamos crecer".

"Estamos en ese camino y todos los que estamos acá esperamos que el presidente nos libere y nos lleve a una argentina que permita elegir donde vivir, que trabajar, que estudiar sin abandonar el país como hemos visto en el ultimo tiempo", cerró su discurso.

Jorge Quiroga, uno de los ex presidentes de Bolivia

El ex presidente de Bolivia, Jorge Quiroga, aseguró que "el futuro se va a definir en la Argentina y Venezuela", y explicó que "en Venezuela estamos a 95 días de elegir presidente y condenar a un dictador eterno de cuerpo voluminoso, con cerebro pequeño e insuficiencia testicular que se va a enfrentar a la heroína María Corina Machado".

"La tierra de San Martin necesita lo que han votado bajar la inflación, mas dólares, para abrir el cepo cuanto ante reformar estructuras liberalizar la economía fácil se dice más difícil hacerlo más complejo construirlo", agregó sobre la situación en Argentina.

También, contó una anécdota personal: "De chico soñaba jugar al futbol como Beto Alonso, cantar como Sandro y bailar con Susana Gimenez, ese impacto perdura y crece".

También habló el ex presidente de España José María Aznar

"Deseo, como he deseado siempre, lo mejor para Argentina, una nación grande, y estoy a disposición del país y de la Fundación Libertad", advirtió.

Jose Maria Aznar.jpg

"Cuando me pregunten qué has hecho durante la vida, yo voy a poder decir que he sido un luchador por la libertad y si alguien me pregunta cuál es tu aspiración en la vida, en este momento, no ser más que un luchador por la libertad", sumó.

Lacalle Pou, el presidente de Uruguay, se refirió a las relaciones con Milei

"A mi me quedan 311 días y entramos en la recta final, cuando Gerardo (Bongiovanni, presidente de la Fundación Libertad) me llamó, le dije no tengo tiempo y enseguida me acordé que este foro y que esta fundación me dio voz cuando pocos me la dieron, me permitió reafirmar conceptos, y aprender así que es un gusto estar acá", inició su discurso.

Omar De Marchi-Lacalle Pou.jpg

"Mi mamá me decía que una verdad dicha antes de tiempo se convierte en una herejía, y hay que hacerlo, ser un hereje y la Fundación Libertad decidieron con sus valores y principios ser herejes y al fin y al cabo aparentemente estaba alumbrando la libertad en países de América", sumó

El presidente Lacalle Pou aprovechó la ocasión y agradeció a Milei: "Fíjense lo que generó en mi país el cambio de gobierno en Argentina. Nuestro país estaba hace 2 décadas insistiendo en profundizar el canal de acceso al puerto Montevideo, íbamos y veníamos, asume este gobierno y a los 3 meses Uruguay se beneficia con poder dragar el canal de acceso Montevideo".

Además, habló del Mercosur y su intención de que Uruguay lo presida si otro no lo quiere hacer: "Yo empiezo a soñar que vayamos al Mercosur, que dejemos de ser ese corsé en una zona tan proteccionista. Uruguay quiere jugar en cancha grande y esperemos que el Gobierno argentino, como lo ha dicho en campaña, insista en un Mercosur que avance, y sino quiere avanzar que le digan a Uruguay arrancá si te tenés fe y que después vengan los demás".

"Soy el presidente de los que menos me quieren y de los que más quieren, hay que lograr canales de entendimiento, ser firme en las ideas y suave con las personas", fue una de las frases que emitió ante la nutrida concurrencia.

Qué es la Fundación Libertad

La Fundación Libertad es una entidad privada sin fines de lucro, que desde hace más 30 años trabaja en la investigación y difusión de temas de políticas públicas, dirigidas en particular a lo socioeconómico y empresarial, promoviendo las ideas de la libertad, el republicanismo, la democracia y el estado de derecho.

Creada en Rosario en 1988 por un grupo de empresarios, profesionales e intelectuales, Fundación Libertad desarrolla su actividad con el apoyo de más de 200 empresas privadas.

Sus proyectos incluyen cursos, conferencias, seminarios, investigaciones, estudios y publicaciones, como así también una intensa presencia en los medios de comunicación, a través de columnas y programas propios.

La institución ha liderado la creación de Refundar (Red de Fundaciones Argentinas), conformada por una decena de instituciones afines, ubicadas en las principales ciudades, y de la Red Federal de Políticas Públicas, con más de 100 referentes empresariales y profesionales a nivel nacional y think tanks del interior del país. Además, integra reconocidas organizaciones mundiales como la Fundación Internacional para la Libertad, que preside el Nóbel Mario Vargas Llosa, y la Red Liberal de América Latina.