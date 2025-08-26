Javier Milei acusó al kirchnerismo de querer hacer fraude en las elecciones de Buenos Aires

Lo acompañó su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, mencionada en los audios por el ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo, quien dio unas breves palabras sin menciones a ese tema y sólo para solidarizarse con los militantes agredidos por personas ligadas al kirchnerismo afuera del Teatro San Carlos, donde se hizo el acto.

Milei preocupado por una posible baja participación en las elecciones

En su discurso, Milei además se mostró preocupado por una posible baja participación electoral y sostuvo que “hay que ir a votar porque si no se hace gana el aparato y no podemos permitir que nos sigan robando la vida”. “Es en defensa propia, hay que ir defenderse en las urnas”, agregó.

En otro tramo de su exposición dijo que los kirchneristas “están molestos porque les estamos afanando los choreos”. “Su única propuesta es poner palos en la rueda para volver al pasado, pero nadie quiere volver a vivir esa realidad nefasta nunca más”, advirtió previamente sobre la oposición el mandatario, en su discurso en Junín.

Karina Milei en el acto electoral en Junín con el presidente Karina Milei acompañó al presidente en el acto en Junín, provincia de Buenos Aires. Foto. Noticias Argentinas

Milei pidió el voto por sus candidatos, que lo acompañaron sobre el escenario, para que entren al Congreso para “proteger lo logrado y avanzar con las reformas que faltan para convertirnos en el país más libre y próspero del mundo”.

“Hay dos batallas para cambiar el país, la primera el 7 de septiembre en el bastión de nuestro gran adversario. Hoy en la provincia de Buenos Aires los únicos que prosperan son los políticos, el kirchnerismo está acuartelado en la provincia”, señaló.

Momentos de tensión con incidentes se vivieron en la previa del acto en los alrededores del teatro, cuando militantes kirchneristas y libertarios se tomaron a golpes, luego de que un grupo del primer bando se acercó al lugar, en rechazo a la llegada del Presidente a la localidad del interior bonaerense.

Además de Karina Milei, el propio Presidente y Sebastián Pareja utilizaron su discurso para solidarizarse con los libertarios atacados y que resultaron heridos. “Fueron agredidos por las hordas kirchneristas fuera de este lugar, kirchnerismo nunca más, se acabaron las patotas kirchneristas”, dijo el mandatario al inicio de su mensaje.