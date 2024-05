Celso Jaque: "Comparto una mirada con el gobernador sobre la matriz productiva"

"A mi me tocó ser gobernador, y siempre entendí que la mejor forma de trabajar para Mendoza era con todos los intendentes", comenzó diciendo Jaque en su entrevista con Séptimo Día (Canal 7), este miércoles. Fue cuando le preguntaron por la cercanía - o al menos la cordialidad- que ha mostrado con el gobierno de Cornejo en los últimos meses. Sobre todo, participando junto a la ministra de Ambiente y Energía de algunos eventos relacionados con la industria minera. No escondió la buena sintonía que hay en esos temas con la gestión de Cambia Mendoza.

"Compartimos una mirada con él y sus funcionarios. Hoy me toca ser intendente y cumplir este rol. Y la mejor manera de ayudar a los mendocinos es trabajando así. Por supuesto, eso no significa que comparta el cien porciento de lo que hace el Gobierno pero el crecimiento de Mendoza no lo va a lograr una sola persona, sino que lo vamos a lograr todos los que tenemos roles de gestión", aseguró.