Janina Ortiz pasa por el penúltimo filtro antes de la asunción de los nuevos diputados

camara de diputados.jpg

Acusación sí, condena no: ¿puede la Comisión Especial de Poderes bajarle el pulgar a Janina Ortiz?

El reglamento de la Cámara de Diputados marca que una Comisión Especial de Poderes conformada por diputados actuales son los que deben dictaminar sobre la validez de las actas de elecciones y sobre la habilidad de los electos.

Ese dictamen o despacho se pone luego en consideración del pleno de la Cámara, que hoy por hoy serán 27 diputados (solo los que continúan su mandato hasta 2026), que tomará la decisión final en la sesión preparatoria de este miércoles.

Aquella Comisión de Poderes se conformó la semana pasada con un diputado de cada bloque (siete en total). En cinco días analiza las actas de cada legislador electo y toma una definición.

Para ello deben apoyarse en el artículo 65 (y en el artículo 72) de la Constitución de Mendoza que dice que "no pueden ser miembros de las Cámaras legislativas, los eclesiásticos regulares, los condenados por sentencia mientras dure la condena, los encausados criminalmente después de haberse dictado auto de prisión preventiva en delitos no excarcelables, y los afectados por incapacidad física o moral".

Hay diputados que conforman la Comisión como Guillermo Mosso, de Demócratas en el Frente; y quien la preside, Emanuel Fugazzotto, del Partido Verde, que consideran que Janina Ortiz no está en condiciones de asumir y que la Cámara debe rechazar su asunción. También otros como Enrique Thomas y Josefina Canale, que no forman parte de dicha comisión, pidieron formalmente mediante nota que se siga esa opción.

En cambio, José Luis Ramón, diputado de Protectora que también forma parte de la Comisión Especial, piensa que es "despreciable, pretender que una persona elegida por el voto popular no asuma la banca". Y que en este caso en particular la argumentación pasa porque la lasherina "no ha sido condenada".

Según dijo en radio U, "la mayoría" acuerda con que "no hay ningún elemento que impida que Ortiz asuma como diputada".

Puntualmente, la diputada electa -esposa del intendente de Las Heras Daniel Orozco- fue denunciada por el delito de coacción y está siendo investigada por administración fraudulenta por el manejo de cooperativas que recibían dinero de la Municipalidad de Las Heras. En ambas causas Ortiz no llegó a ser imputada por presentaciones que realizó abogada con el objeto de atacar la prueba presentada y ejercer así su derecho de defensa. En el caso de las cooperativas sí fue imputado su marido, el intendente.

El reglamento de la Cámara de Diputados establece que sobre "las actas que no ofrezcan dificultad" debe expedirse la Comisión en cinco días como máximo; pero que debe consultar a la Cámara para que ésta resuelva si la consideración de las que sí ofrecen dificultad pueden postergarse.

En caso de tener un despacho, se remite a la Cámara baja para que ésta vote en pleno su conformidad o no. Los diputados electos cuyos pliegos resulten aprobados jurarán este jueves 23 de noviembre.