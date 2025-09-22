Irrigación ajusta sus pronósticos para administrar mejor el agua en tiempos de cambio climático

lluvias mendoza Una cosa es saber cuánta agua habrá para la temporada y otra es cuándo se contará con ella. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

“El cambio climático ha roto con todas las estadísticas y nos impide saber con precisión cuándo va a bajar el agua, es decir, con cuánta cantidad de agua contaremos realmente ese año”, explicó Marinelli.

Esa situación hace que los pronósticos finalmente no sean certeros –como sucedía antes-, por lo que se diagramó esta estrategia que permitirá tener acceso a una plataforma de datos “para conocer cuándo bajará el agua y poder manejar mejor los embalses”.

Si uno sabe cómo baja el agua en la montaña, “puede tener un mejor manejo y un mejor aprovechamiento del agua”, señaló el titular de Irrigación.

Inversión de Irrigación en maquinaria

Marinelli presentó junto a Alfredo Cornejo la nueva flota de maquinarias y vehículos para Irrigación.

irrigacion sergio marinelli alfredo cornejo Nueva maquinaria. Foto: Gobierno de Mendoza

La inversión total supera los $3.800 millones, financiada íntegramente con recursos propios del organismo. Se adquirieron 8 máquinas, 3 camiones, un tractor de 80 HP y 16 camionetas.

“Cada dos años hacemos inversiones en máquinas y vehículos para poder mantener el servicio. Hemos invertido $3.800 millones, menos de lo presupuestado originalmente”, señaló Marinelli.

Y explicó que “este año, estas máquinas, salvo la topadora, serán entregadas a asociaciones de regantes, en comodato”, de acuerdo con las necesidades técnicas, operativas y presupuestarias de cada zona.

Entre los destinos previstos por Irrigación, se encuentran zonas clave del sistema de riego como río Mendoza, Corralitos, San Carlos, Tupungato y General Alvear.