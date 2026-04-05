Irán atacó Israel y le devolvió la amenaza a Trump: "Las puertas del infierno se abrirán para ustedes"

iran El general iraní Ali Abdollahi Aliabadi le devolvió la amenaza al presidente de Estados Unidos Donald Trump.

El cruce se produce en un contexto de escalada sostenida desde el 28 de febrero, cuando Israel y Estados Unidos lanzaron una ofensiva conjunta contra Irán. Este domingo, un ataque cerca de una planta nuclear iraní obligó a realizar evacuaciones de emergencia y encendió las alarmas en toda la región.

Las defensas aéreas de Kuwait e Israel informaron que debieron interceptar los últimos ataques provenientes de territorio iraní, mientras el ejército israelí confirmó la detección de nuevos lanzamientos de misiles desde Yemen.

Trump y los rumores sobre su estado de salud

La Casa Blanca suspendió este sábado todas las apariciones públicas del presidente Donald Trump, lo que desató una ola de rumores en redes sociales y la opinión pública estadounidenses sobre su estado de salud, mientras continúan los enfrentamientos en Medio Oriente.

De hecho, se rumoreaba que el mandatario había sido trasladado al Centro Médico Militar National Walter Reed, pero la versión fue desmentida por su oficina de prensa.

Sin embargo, Trump permaneció este sábado en Washington, algo poco habitual ya que generalmente se traslada a su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, donde suele pasar los fines de semana.

donald trump El presidente de Estados Unidos Donald Trump. Foto: CNN

En los últimos meses el presidente estadounidense lució desmejorado, y con las manos amoratadas, lo que dio origen a un sinfín de rumores. Al respecto, Steven Cheung, uno de sus asistentes, publicó un posteo la red social X con el siguiente mensaje: “Nunca ha habido un presidente que haya trabajado más duro por el pueblo estadounidense que el presidente Trump. En este fin de semana de Pascua, ha estado trabajando sin parar en la Casa Blanca y el Despacho Oval. Dios lo bendiga”.

Trump, por su parte, se encuentra bajo fuerte presión mientras continúan los enfrentamientos con Irán, y este sábado ratificó el ultimátum al gobierno de Teherán para que acepte un acuerdo de paz o abra el estrecho de Ormuz, por donde pasa parte del petróleo global.

Además, el republicano analiza una posible invasión terrestre en la isla de Kharg y otras en el estrecho, lo que podría hacer escalar el conflicto.