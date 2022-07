Informe del Mossad sobre atentados a la AMIA y la embajada de Israel contradice a la Justicia argentina

El diario The New York Times publicó este viernes una investigación basada en un informe interno de la agencia de inteligencia israelí Mossad sobre los ataques terroristas perpetrados en la ciudad de Buenos Aires a la embajada de Israel en 1992 y a la AMIA en 1994 donde aseguró que ambos ataques "fueron llevados a cabo por una unidad secreta de Hezbolá", que no contó con colaboración de "ciudadanos argentinos ni asistidos en el terreno por Irán".