Inadi: cuáles son las diferencias políticas por las que renunció Ferraris

El Inadi Mendoza está en una pausa que no tiene que ver con la pandemia, de hecho mientras otras instituciones han seguido funcionando, esta repartición no ha vuelto a desarrollar actividades ya que, según contaron "Donda no responde". En esa "no respuesta" se inscribe la falta de presupuesto para cualquier tipo de actividad que sea necesario encarar.

Es decir que la decisión de dar un paso al costado de Ferraris tendría que ver con no querer exponerse en nombre de una gestión nacional que no está respondiendo a los requerimientos, al menos de Mendoza.

Además, y después del escándalo que tuvo a Donda y a una ex empleada doméstica de la funcionaria nacional como protagonistas, la relación quedó aún más tensa y resquebrajada.

De todas maneras, las diferencias políticas entre la conducción nacional y local no son menores y también influyeron en la decisión.

La ruptura de Somos

Donda y Daniel Menéndez, actual subsecretario de Políticas de Formación e Integración del Ministerio de Desarrollo Social, formaron la fuerza política Somos en febrero de 2019. Menéndez representa al sector Barrios de Pie, del que Ferraris forma parte.

Pero en septiembre del 2020, el partido se quebró. Donda formó su propio espacio político, denominado Identidad -más ligado a La Cámpora- y el partido de Menéndez se denominó Somos Barrios de Pie.

Si bien se separaron, ambos espacios quedaron dentro de la coalición de partidos que conforman el Frente de Todos. Pero las relaciones entre quienes responden a Donda y los que integran el sector de Menéndez se tensaron al punto de provocar episodios como el de la renuncia de Ferraris.

La relación con La Cámpora

Por otra parte, dentro del PJ hay quienes dicen que las diferencias entre ambas mujeres, se vieron intensificadas por la estrecha relación de Donda con el sector de La Cámpora, y de la que Karina Ferraris es ajena. De hecho, las mismas fuentes aseguraron que Anabel Fernández Sagasti se resistió a que Ferraris representara al Inadi en la provincia. Igualmente, la dirigente de Barrios De Pie se hizo cargo del instituto en Mendoza, pero según confirmaron "la situación ya no daba para más".