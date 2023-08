Ibañez destacó que si entra al Congreso promoverá cambios en la coparticipación y el sistema electoral

Nieri Giménez Ibañez (1).jpg Lisandro Nieri, Patricia Giménez y Víctor Ibañez, los tres candidatos a diputados nacionales que encabezan la lista de Cambia Mendoza en estas elecciones 2023.

►TE PUEDE INTERESAR: Daniel Orozco y Janina Ortiz se casaron en Las Heras y se van de viaje al exterior

Boleta única para todo el país y cambios en la coparticipación

Ibañez es docente, abogado y doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales. Por ello en su momento fue convocado a exponer en el Congreso de la Nación sobre el sistema de boleta única en papel que se aplicó este año en Mendoza. "Si soy electo diputado nacional, sin duda ese va a ser uno de los temas a tratar, porque se ha comprobado la diferencia que implica para los electores, para los partidos y para el sistema", explicó el entrevistado.

No obstante, la proyección mendocina que sueña el ministro provincial no se queda en el sistema electoral. "Hay muchas cosas que podemos exportar desde Mendoza, como la transformación de la Justicia o la creación de oficinas de conciliación. Y también me parece clave discutir la asignación de los recursos nacionales".

En efecto, Mendoza se ha quejado formalmente ante el gobierno central tanto por la distribución de la coparticipación como de los fondos discrecionales, e incluso presentó varios anexos con cifras que, a criterio del gobernador Rodolfo Suarez y su equipo, demuestran cómo se están vulnerado los derechos de los mendocinos.

En esa pelea, Ibañez aportó la mirada jurídica y sabe que podría volver a hacerlo, esta vez ante un foro más amplio. El camino -él lo sabe- es complicado. En el año 1994, la Constitución incluyó el compromiso de aplicar una nueva ley de coparticipación que nunca se materializó. Hasta el día de hoy esa demora genera problemas.

"La Constitución del 94, en su artículo 75 inciso 2, se refiere a la creación de una ley convenio sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, para organizar la coparticipación. Pero esa norma tiene una dificultad fundamental para su sanción: debe ser aprobada por todas las provincias más la Nación. Y eso hizo que no se sancionara", recapituló Ibañez.

►TE PUEDE INTERESAR: Fayad precisó que Mendoza pierde $72.000 millones anuales por el reparto de fondos de la Nación

"Yo vengo trabajando este tema y lo que puedo decir es que la Constitución, después de decir que hay que sancionar esta ley convenio, incluye un párrafo muy interesante donde define cómo tienen que ser los criterios de reparto en el país. Esos criterios son para cualquier forma de coparticipación, no sólo para la ley convenio que no se ha sancionado. Por tanto, hay que revisar si la ley que se está utilizando, que es de 1988, se ajusta a estos parámetros. Yo le aseguro que no", subrayó el ministro.

La Constitución dice, textualmente, que la asignación de fondos deberá hacerse "contemplando criterios objetivos de reparto" y que "será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional". No es lo que se percibe en Mendoza.

En ese sentido, Ibañez aseveró que "la discusión de los recursos de coparticipación también beneficiará a los municipios. Debates como eso son los que hay que dar de acá en adelante".

►TE PUEDE INTERESAR: Juicio a Bento: el Rengo Aguilera dijo que le pidieron 100.000 dólares "para frenar esto ahora"