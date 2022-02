Ibañez anunció un cambio en el proyecto de Boleta Única, pero mantiene el voto por lista completa 

El ministro de Gobierno aceptó cambiar el proyecto de Boleta Única que se someterá a votación en comisiones este miércoles. Los legisladores del oficialismo van a admitir que se anule el sufragio cuando se superpongan dos o más votos, pero sólo en la categoría en la que esto pase y manteniendo el resto de las candidaturas elegidas, incluso si se optó por la lista completa. Esto último sigue siendo lo más criticado, pero ya dijeron que no van a ceder en ese punto.

Ese elemento es el que puede cambiar, pero no radicalmente como pretenden sus detractores, sino apenas en un aspecto. Cuando el proyecto surgió, la idea era que, si uno votaba por lista completa, pero luego introducía otra cruz en alguna categoría de otro partido (superponiendo dos candidaturas), lo segundo no contaba para nada y sólo era válido el casillero inicial, el que se inclina por todo el frente. Decidieron aceptar las críticas en ese sentido y hacer algunos retoques sustanciales., aunque no se sabe si será suficiente para convencer a los más críticos.