Ibañez acusó al PJ de dejar a Mendoza "sin obras, ni empleos"

"Es increíble", aseguró Ibañez a Radio Nihuil y aseguró que esto no es un problema contra el gobierno: "Están en contra de los intereses de Mendoza", aseguró.

Ibañez le apuntó a Anabel Fernández Sagasti por ser prácticamente la presidenta del PJ y acusó al peronismo de "dejar a Mendoza otra vez sin obras, sin empleos y sin desarrollo".

"Es una cosa grave después de un año marcado por una crisis mundial", manifestó el funcionario.

Ibañez aseguró que están abiertos al diálogo si el PJ está dispuesto a recapacitar su decisión, aunque se mostró molesto por la falta de apoyo del peronismo.

"Tengo una gran molestia pero el diálogo tiene que ser sincero, de cara a la gente y no de cara a una cuestión partidaria o sectorial o pensando en las elecciones. Hay que pensar en la gente, llevamos un año haciendo un esfuerzo enorme", aseguró.

Ibañez no quiso apuntar directamente a una orden de la Nación para que el peronismo no apoye el presupuesto 2021 presentado pero la colocó como una alternativa.

"El manejo de la pandemia en Mendoza genera algunas rispideces pero tampoco lo puedo decir categóricamente, sería poco serio decirlo. Lo demás creo que pasa por una cuestión de mezquindad política", aseveró y agregó que la postura del PJ "parece ser un modus operandi, esto de ponerse de espaldas a la gente".

Presupuesto 2021

Este miércoles la Cámara de Diputados le dio media sanción al Presupuesto 2021 pero lo hizo sin roll over ni endeudamiento.

Esto se debió a que el peronismo se mostró dispuesto a apoyar un roll over menor al presentado en el proyecto y lo mismo con la toma de deuda, que la aprobaba bajo un costo menor y con varias condiciones.

Esto no fue aceptado por el oficialismo que insistió sobre su proyecto original, pero al no tener el apoyo de la principal oposición solamente se pudo aprobar en general pero sin los artículos sobre roll over y toma de deuda.