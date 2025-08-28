Hubo principio de acuerdo con los controladores aéreos y los vuelos se normalizaron

Controladores aereos7.jpeg Los controladores aéreos llegaron a un entendimiento con el gobierno y levantaron el paro que estaba programado para el sábado.

Y agregó que “el Ministerio de Capital Humano destaca la voluntad de diálogo, la responsabilidad y la predisposición demostradas para alcanzar una solución que favorezca la paz social y la estabilidad del servicio aeronáutico, en resguardo de los derechos de los trabajadores y del interés general de los usuarios”.

El gremio había suspendido el martes la medida de fuerza prevista para este jueves, que formaba parte del cronograma establecido por reclamos salariales, luego de que la Secretaría de Trabajo convocara a la organización a la reunión de conciliación con EANA que se desarrolló hace algunas horas.

Las medidas de fuerza se habían iniciado el pasado viernes, continuaron el domingo y el martes cuando hubo 15.000 pasajeros afectados solo de Aerolíneas Argentinas con un costo para la compañía de entre U$S1.5 y 2 millones.

El domingo último la cifra había ascendido a 19.000 viajeros impactados entre las principales empresas del país, lo que perjudicó sobre todo a aquellos que volaban a destinos de cabotaje.