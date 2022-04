En conferencia de prensa tras presentar un plan para renovar el Casco Histórico porteño, el referente del PRO anticipó que pedirá al Ministerio de Seguridad, a cargo de Aníbal Fernández, que evite que los manifestantes avancen por los distintos ingresos a la Ciudad.

"Vamos a coordinar y pedir al Gobierno nacional que corte los ingresos y desde la Ciudad vamos a tener una actitud muy firme", remarcó. Y agregó: "Como el otro día, cuando algunos quisieron subir a cortar la autopista (25 de Mayo) vino la Policía y los sacó. Cuando algunos quisieron agredir al Congreso (durante el debate sobre el acuerdo con el FMI), vino la Policía y los sacó. No más violencia, no más violencia".

Tenemos que terminar con esta cultura de arruinarle el día a miles

En ese sentido, el ministro de seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, planteó: "Hay que dar la asistencia que la gente necesita. Entendemos la situación crítica de muchos. Tenemos que terminar con esta cultura de arruinarle el día a miles y miles para conseguir lo que quiero".

En diálogo con Esta Mañana, el programa que conduce Pablo Rossi en Radio Rivadavia, el funcionario de la Ciudad pidió dar de baja la asistencia económica a quienes utilizan la herramienta como "extorsión" y pidió profundizar el diálogo para llegar a un acuerdo entre las partes en conflicto.

"Si hay diálogo y mesa, y el ministro está diciendo que no se va a someter a esta extorsión, a aquellos que lo utilizan como herramienta de extorsión hay que correrlos del medio y sacarle los planes", remarcó D'Alessandro, quien continuó: "No estoy en contra de la ayuda de aquellos que lo necesitan, y el Estado debe estar presente, pero debe ser de forma responsable y organizada. Cuando uno da un plan pareciera que es para la eternidad".

Para el funcionario porteño, "la cultura del piquete" no debe ser la única vía para resolver los problemas legítimos que atañan a la sociedad tales como la pobreza y la inflación. "Es invivible la Ciudad de Buenos Aires. Lo que vimos el otro día no es más que la puesta en escena de un acto político, la distribución del acampe y la estructura demostraba que no sólo era gente", denunció.

Además, D´Alessandro contó que se comunicó con el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, para avanzar en una medida concreta ante una nueva amenaza de acampe en el marco de un conflicto que, al momento, no encontró una solución que conforme a los manifestantes.

"Entendemos que es algo que debe resolver el Ministerio de Desarrollo Social, por eso nos comunicamos con ellos y les dijimos que no podemos caer en esta extorsión. Entonces sostuvimos que si estamos dispuestos de sacarles los planes, como lo hicimos con aquellos que arrojaron piedras al Congreso... entorpecerle la vida a miles de argentinos acampando en la 9 de Julio, teniendo ocho cuadras de acampa también es violencia", dijo.

Por último, D'Alessandro deslizó un halago para Zabaleta en su tarea e hizo referencia a la interna del Frente de Todos que impide efectivizar medidas: "Lo veo con la decisión clara de ordenar esta situación, espero que lo pueda lograr. Hay una interna tremenda, entonces muchas veces no alcanzan las intenciones de alguien sino que se lo permitan".