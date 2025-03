Ex gobernadores, actuales intendentes y ex jefes comunales del peronismo mendocino que participaron del Desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), coincidieron no sólo en la renovación de las figuras que lideran el espacio, sino también en el armado de un proyecto alternativo a la gestión del radicalismo, que lo derrotó en dos períodos consecutivos.