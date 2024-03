Hebe Casado volverá a Mendoza con una nueva Ley Bases y un paquete de alivio fiscal para analizar

reunion gobernadores 2.jpg La vicegobernadora Hebe Casado aseguró que se analizará punto por punto de la Ley Bases y un paquete de alivio fiscal.

Casado fue en representación del gobernador Alfredo Cornejo, quien se encuentra de gira en Canadá en la feria minera más importante del mundo.

Ya desde el inicio, desde el Gobierno de Mendoza se dijo que se iba con la postura de escuchar y de acompañar. Y la dirigente de Cambia Mendoza insistió en que irán en ese camino.

"Ahora tenemos que leer estos artículos en detenimiento y a partir de ahí seguir con las reuniones que irá convocando el Ejecutivo nacional para llegar al Pacto de Mayo", precisó la vicegobernadora.

Paquete de alivio fiscal para el sector privado

Casado precisó que el paquete de alivio fiscal está vinculado con una moratoria impositiva, fundamentalmente para todas aquellas empresas que tienen deudas " y que muchas veces tienen deuda y no pueden seguir adelante sino las aprueban y también contiene la eliminación de impuestos internos al tabaco y de sucesiones".

Por otra parte, la sanrafaelina dijo que cada provincia planteó sus problemas y le pegó al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof: "Hay algunas que no han venido haciendo bien los deberes. Cuando hablaba Kicillof y decía que tenía 1.000 obras que estaban financiadas por Nación y que estaban paradas, yo me moría de envidia porque a nosotros en cuatro años no nos dieron ni agua".

Otros temas como continuidad de obras públicas, como el retorno del Impuesto a las Ganancias se tratarán con los ministros de Hacienda en las próximas semanas.

