Casado agregó que “también la felicité (a Bullrich) por el trabajo firme que viene realizando, a pesar de que muchos buscan entorpecer, poner palos en la rueda y sumar caos a una Argentina que ya no tolera más desorden”.

“Los violentos de siempre, con la complicidad de un sector de la política, siguen intentando generar caos y desestabilización. No es casualidad. Es el mismo mecanismo de siempre: cuando se les acaban los privilegios, recurren a la violencia. Pero esta vez no lo van a lograr. El orden no es una opción, es una necesidad. Y desde la asunción del presidente @JMilei, se ha empezado a implementar con decisión”.

Hebe Casado sobre la Ley Antibarras

La titular del Senado de Mendoza celebró el proyecto de Ley que presentó Bullrich este lunes para aumentar las penas a los barrabravas. “Busca terminar con la impunidad de las mafias enquistadas en el fútbol y que durante años fueron protegidas por la política. Tipificar la asociación ilícita especial es un paso clave para que la Justicia actúe con firmeza y se acaben los negocios turbios de estos grupos que operan con total impunidad. Ahora lo que corresponde es mantener el rumbo, consolidar el orden y no retroceder ni un centímetro. El que las hace, las paga”.