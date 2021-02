Hebe Casado, la diputada del PRO que levanta polvareda

En una primera impresión parece tímida e introvertida pero su forma de expresarse en las redes sociales, puntualmente, la postura que expresa a través de sus tuits, han levantado más de una polémica nacional.

Ella dice que nadie la asesora para escribirlos.

En mis tuits escribo lo que pienso y nadie me maneja la redes. Cuando lo hago, sé que va a haber consecuencias y los escribo sabiendo y teniendo en cuenta lo que va a pasar En mis tuits escribo lo que pienso y nadie me maneja la redes. Cuando lo hago, sé que va a haber consecuencias y los escribo sabiendo y teniendo en cuenta lo que va a pasar

Es decir que, Hebe Casado busca ser polémica. Aunque también asegura que muchas de sus ideas han sido interpretadas en un sentido diferente al que ella le dio cuando las escribió.

La intención de incomodar

Ella asegura que lo que busca es que su posición ante un tema en particular, como lo fue en muchas oportunidades cuestionar las medidas que se tomaron con el aislamiento por la pandemia de Covid-19 a nivel nacional, quede expresado públicamente. y así lo ha hecho.

Esa es mi actitud permanente, cuestiono, voy al frente, y me hago cargo de los resultados Esa es mi actitud permanente, cuestiono, voy al frente, y me hago cargo de los resultados

Sin embargo algunos de sus tuits incomodaron por demás. Como ocurrió cuando tuiteó, el 29 de octubre pasado, que los 30.000 muertos por Covid-19 sí eran reales. "No como los otros 30.000" en alusión a los desaparecidos por la dictadura militar.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fhebesil%2Fstatus%2F1321730973654986752 #Son30Mil no como los otros 30Mil. Un éxito la estrategia del #gobiernoDeCientificos, pero como no reconocen errores, en 15 días dicen que seguimos sin derechos a la libre circulación, ni a la educación, ni a la salud https://t.co/KiHxZjHnXM — HEBE CASADO (@hebesil) October 29, 2020

Este tuit generó tanto enojo y repudio por parte de muchas personalidades de la política, la cultura, organizaciones que trabajan por los derechos humanos, entre otras personas que se sintieron agraviadas, que Casado salió a pedir disculpas.

Otro de los tuits que generaron gran incomodidad fue el que escribió luego del fuerte temblor que se produjo en San Juan el 19 de enero.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fhebesil%2Fstatus%2F1351397001561300992 LPM, espero que este temblor de San Juan no sea como el de 1944 que nos trajo 75 años de mala suerte. Pasamos de ser primer mundo, a ser peronia. — HEBE CASADO (@hebesil) January 19, 2021

Esta vez, el que salió a responderle fue José Luis Gioja, señalándole que no debería burlarse de la tragedia que pasó mucha gente por aprovechar algunos minutos de fama.

Hebe Casado no solo tuitea, sino que retuitea. Lo hace muchas veces sobre pensamientos y alusiones al movimiento "Mendoexit", por ejemplo.

Yo nunca me voy a quedar callada, aunque lo que diga no sea tan políticamente correcto como se espera Yo nunca me voy a quedar callada, aunque lo que diga no sea tan políticamente correcto como se espera

Críticas sobre el manejo de la pandemia

Según Casado, que es especialista en inmunología, es imprescindible que las escuelas se abran en marzo. Según asegura, no es necesario que se tomen medidas como que los estudiantes asistan en forma intercalada, sino que hay que fomentar todo lo que se pueda el autocuidado.

Está comprobado científicamente, que los menores de 12 años no son transmisores de la enfermedad, por eso en Suecia se abrieron las escuelas normalmente Está comprobado científicamente, que los menores de 12 años no son transmisores de la enfermedad, por eso en Suecia se abrieron las escuelas normalmente

Si bien este tema de la vuelta a clases es coyuntural, según Casado el manejo de la pandemia, en general, estuvo mal hecho desde el comienzo.

Como médica, el año pasado me dediqué a la pandemia. Nunca estuve de acuerdo con la cuarentena, muchas de las cosas que yo plantee desde febrero que se tenían que hacer, no se hicieron o se hicieron tarde Como médica, el año pasado me dediqué a la pandemia. Nunca estuve de acuerdo con la cuarentena, muchas de las cosas que yo plantee desde febrero que se tenían que hacer, no se hicieron o se hicieron tarde

En este sentido, explicó que antes de que el presidente Alberto Fernández decretara el aislamiento, ella había pedido que se hicieran controles aeroportuarios, indicando aislamiento a personas con síntomas, y esto se hizo demasiado tarde.

También destacó que desde un primer momento, las personas diagnosticadas con Covid-19 y con síntomas leves deberían haber pasado el aislamiento en sus casas. y no internarlos.

Lo mismo opina sobre la compra de vacunas

Compramos vacunas que no está comprobado que sirvan para mayores de 60 años, cuando son el principal grupo de riesgo, que no se pueden colocar a personas con disfunción tiroidea, y por ejemplo, en Mendoza hay mucha gente con este padecimiento Compramos vacunas que no está comprobado que sirvan para mayores de 60 años, cuando son el principal grupo de riesgo, que no se pueden colocar a personas con disfunción tiroidea, y por ejemplo, en Mendoza hay mucha gente con este padecimiento

Según la diputada mendocina del PRO, estos que para ella son errores de gestión, están imponiendo una especie de controversia entre el cuidado de la salud y la economía, que no debería existir.

Faltó planificación desde el minuto cero de la pandemia y después de un año, siguen improvisando Faltó planificación desde el minuto cero de la pandemia y después de un año, siguen improvisando