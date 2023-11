Hebe Casado dijo que "las universidades no están para adoctrinar ni favorecer a ningún candidato"

imagen.png Así tuiteó Hebe Casado contra la adhesión de la UNCuyo al plan de Javier Milei sobre la educación pública.

Hebe Casado: "En las universidades no debe haber adoctrinamiento"

La vicegobernadora electa de Mendoza se graduó en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCuyo el 20 de diciembre de 2001, justo cuando caía el Gobierno de Fernando de la Rúa, en uno de los episodios poíticos e institucionales de la historia argentina.

Acá, ella recibía el diploma acompañada por los padres; en su San Rafael natal, el resto de la familia defendía el supermercadito propio de los saqueos.

Apenas iniciado este jueves, Casado volvió a tuitear. Picante y fiel a su estilo. Sin red. Esta vez, dijo sentir "vergüenza" por la adhesión de la UNCuyo a las críticas veladas hacia Milei, a pocos días de las elecciones presidenciales en segunda vuelta.

- Las universidades deben ser autónomas de cualquier acción política y no deben manifestar un favoritismo hacia uno u otro candidato, en este caso a Presidente de la Nación. El adoctrinamiento, definitivamente, no debe suceder dentro de las universidades. Haberse expresado en favor de uno u otro candidato me parece poco serio.

- ¿Por ser egresada en la UNCuyo le afectó más esta adhesión?

- Sí. Por ser autárquicas, las universidades no deben depender de ningún político ni de ninguna facción política. Tampoco deben ser organismos de utilización para ese fin.

- ¿Qué opina de las pintadas que aparecieron este jueves en Ciencias Políticas después del comunicado?

- Las pintadas son dañinas, ya sea contra la propiedad pública, como en este caso, como también cuando suceden contra bienes privados. También son un delito. Lo he dicho siempre. Incluso hace tiempo, cuando detuvieron a chicos libertarios por pintadas ya sostuve que son un daño y un delito.

ciencias sociales pintadas 2.jpg Una de las pintadas que aparecieron este jueves en Ciencias Políticas.

