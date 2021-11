La idea de la senadora kirchnerista es generar un Procrear Mendoza, para que "los inquilinos puedan pagar por su casa propia lo que pagan de alquiler actualizado con la fórmula Hogar, para que se actualiza con los salarios".

Para Cornejo el fracaso de la Ley de Alquileres no responde sólo a la norma en sí misma, "acá hay un problema macroeconómico y financiero que conspira con tener más viviendas. Los créditos son muy caros y los salarios se han depreciado fruto de la inflación y eso no permite que haya mucha gente comprando vivienda. Además no hay gente construyendo, y debería haber más oferta de vivienda a precios razonables, pero todos esos temas son macroeconómicos. En cualquier lugar del mundo, en el tema de vivienda, es mucho más lo que hace el sector público que lo que hace el sector privado, explicar el problema de vivienda por lo que hace el IPV no cierra. Con una inflación del 50% anual, con la tasa de interés de los bancos sólo prestándole al Gobierno nacional no se puede", analizó el diputado nacional de la UCR.

La paternidad de los UVA y la falta de respuestas

En la divergencia de cómo salvar el déficit habitacional y en la deuda que arrastran con eso los distintos gobiernos, Sagasti y Cornejo también se cruzaron por la situación de los créditos hipotecarios con el sistema UVA.

La primera en levantar el guante fue la senadora peronista que le espetó a Cornejo que el gobierno de Mauricio Macri, del que Cornejo fue parte, "fueron los padres de los créditos UVA", a lo que el ex gobernador retrucó: "sabés por qué no funciona el UVA por la inflación, y no va a funcionar, no es que esté mal pensado, y ustedes lo iban a resolver y todavía no lo resuelven", disparó.

Ante esa interpelación, Sagasti defendió los cambios que hizo el Gobierno nacional a la fórmula UVA, que modificó sólo esa fórmula de actualización para los deudores de créditos hipotecarios, unos 7.000 del universo de más de 100.000 tomadores de esos créditos a nivel nacional, que tomaron los préstamos con el Banco Hipotecario; "hemos solucionado una parte y estamos trabajando par ala otra", acotó.