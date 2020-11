En el programa de Andy Kusnetzoff, Guillermo Moreno dijo respecto a las futuras vacunas contra el coronavirus que los británicos "tienen usurpado nuestro territorio, así que desde ya que no" se pondría la creada por ellos.

Florencia Peña, otra de las invitadas, bromeó en Twitter: "Yo me vacuno. Me re contra vacuno. Me súper mega vacuno. Es más, me doy la rusa, la occidental, la oriental, la de Biden, la de Trump. Siempre fui muy vacunable #YoMeVacuno". Sobre ello aclaró que no se trató de una respuesta a Viviana Canosa, quien dijo que no se colocará la vacuna contra el coronavirus rusa.

La periodista Nancy Pazos dijo por su parte que se pondrá "la primera que venga" al país.

La actriz Marcela Kloosterboer fue más reservada y aseguró que ella prefiere esperar: "La verdad es que no me la daría en un principio porque no me da confianza algo tan nuevo, que no tiene los años posteriores para ver las secuelas".

Guillermo Moreno en tanto, fue contundente, fiel a su personalidad: "La vacuna rusa, que es un pueblo amigo, no tengo dudas que sí. La vacuna británica, que es un país enemigo que tiene usurpado nuestro territorio, desde ya que no".

"Está diciendo una pelotudez"

"En la Argentina se están poniendo muchas cosas en duda, incluso la posibilidad de que la realidad sea la única verdad, con esta historia de cómo te autopercibís. Si el sistema de salud argentino dice que está bien, está bien. Ahora de un pueblo amigo como el ruso, sí; de un país enemigo como Gran Bretaña, mientras tenga usurpado nuestro territorio, nada", agregó y generó la respuesta de Pazos.

"¿Queda claro que está diciendo una pelotudez, no?". "La verdad que sí, estaba esperando que lo digas vos", sumó Kusnetzoff. "Todo bien Guille, te bancamos en mil, pero en esta no. Y el avisito que pasaste ahí de intermedio con el tema de la autopercepción de cada uno, que se quiere negar la realidad, también otro...".

"Pelotudeces, no", lanzó Moreno pero Pazos le retrucó: "Pelotudeces, no".

"Con todo respeto, es una pelotudez lo que dijiste de que lo importante es la realidad no lo que uno autopercibe, sabiendo que estamos en otro momento de la historia y que uno puede autopercibirse mujer, hombre o distintas cosas", expresó.

"Lo vuelvo a decir, desde mi humilde opinión y con todo respeto a tu mesa: la única verdad es la realidad, vos te podés percibir como quieras, pero la realidad es la realidad. Y la realidad es que los británicos ocupan las Malvinas, por lo tanto con los rusos y con los chinos me doy la vacuna, y creo que el Presidente es el primero que se la tiene que dar, no el último", dijo evadiendo el tema de fondo.