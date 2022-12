Guillermo Carmona politizó el festejo y se cruzó por las Malvinas con el ex embajador británico

Kent había posteado una imagen "celebrando la victoria de Argentina con champán francés", que ofuscó a Carmona generando una dura respuesta.

El propio Kent le contestó que su festejo "no tiene nada que ver con la política" y acusó al mendocino de querer manipular el éxito deportivo para sus "propias ganancias políticas".

guillermo carmona tuit malvinas argentina campeon.jpg El tuit de Mark Kent y la reacción política de Guillermo Carmona, el mendocino secretario de Malvinas.

Otros funcionarios de Cancillería se sumaron al pegue pegue de Carmona

Poco después del cruce entre Guillermo Carmona y el ex embajador británico Mark Kent, la subsecretaria de Asuntos Nacionales de Cancillería, Marina Cardelli, se metió en el barro: "Triste es ser un país invasor. Aguante Argentina", le contestó al diplomático que hoy es director ejecutivo de Scotch Whisky.

También Francisco Cafiero, secretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa, hizo su aporte chicaneando a Kent y recordando la guerra: "En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré".

Mark Kent fue embajador del Reino Unido en Argentina entre 2016 y 2021. En la última entrevista que brindó antes de dedicarse de lleno a la actividad privada, el diplomático confesó a Infobae que se llevó muchos amigos y que los argentinos le abrieron las puertas con mucho cariño.

Respecto de Malvinas, reconoció entonces que la situación política no cambió en nada durante sus años de gestión. Aunque sí "en muchos casos se ha quitado la conflictividad".

"Reconocemos que tenemos posiciones diferentes y que no estamos de acuerdo en ciertas cosas, pero no somos enemigos y no estamos en un conflicto", apuntó allá por junio del 2021.

"Es muy importante para la relación, porque los países siempre van a tener diferencias y nunca van a estar todos de acuerdo. No obstante, podemos reconocer la buena voluntad de todos lados y el proyecto humanitario ayudó mucho en eso", dijo.