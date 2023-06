Guillermo Carmona fue atacado a piedrazos en un intento de asalto en Guaymallén

En ese asiento trasero viajaba el comunicador Pablo Catania, quien todavía asustado por el impacto vio como una persona se abalanzaba sobre él para robarle las pertenencias. En el acto, el conductor del vehículo aceleró y los atacantes saltaron sin poder lograr el robo. Pero no desistieron del todo porque unos segundos después le dispararon con un arma de fuego a otro vehículo que venía detrás.

Guillermo Carmona y Rafael Moyano en un auto de campaña.jpg Previo al ataque, el precandidato a gobernador Guillermo Carmona protagonizó una reunión con iglesias evangélicas en la zona de Puente de Hierro en Guaymallén.

"Cuando volvíamos de Puente de Hierro nos encontramos con el camino obstruido con grandes piedras, tras eso un ataque muy fuerte con un piedrazo. Por suerte no provocó heridas a quienes me acompañaban y tampoco lograron arrebatarnos un celular y un bolso que era lo que querían. Fuimos a hacer la denuncia, detrás nuestro llegaron otras personas a denunciar dos casos más, en uno de los casos los habían atacado con armas de fuego", comenzó contando Carmona en e programa Hola Mendoza, de Canal 7.

El precandidato definió el ataque como un hecho de inseguridad "de los que padecemos todos los mendocinos" y a la par se quejó de que "no hay respuesta adecuada del sistema fiscal ni policial".

"Fuimos a la comisaría y nos indicaron que hiciéramos la denuncia en la Oficina Fiscal, pero cuando hablamos con el funcionario nos entregó una nota indicando que teníamos que hacer la denuncia de manera on line y le planteamos que queríamos que fuese la policía al lugar. Nos permitieron hablar con la policía y nos dijeron que no podían ir hasta el lugar porque no tenían móvil en la Comisaría 35. El móvil de la Unidad Regional estaba en otro destino", denunció el hoy Secretario de Malvinas de Cancillería.

"A esa comisaría que debe atender a 80.000 vecinos le faltan móviles"

Detrás del vehículo de Carmona que sufrió el ataque, venía otro auto en el que viajaba su precandidato a intendente de Guaymallén, el senador Rafael Moyano.

Por tanto, el legislador fue testigo del ataque y también se mostró indignado por la situación de inseguridad y también por la respuesta que recibieron cuando acudieron a denunciar el caso.

"Llegamos a denunciar el ataque y desde la Oficina Fiscal nos dijeron que ellos cerraban a las 23 y se iban. Pero también hablamos con la policía y nos contaron que no tenían móviles, y que iban a pedir desplazar a otro auto de la Unidad Especial de Patrullaje si es que no estaba en otro operativo. Esa comisaría 35 debe aportar seguridad a gran parte de 5 distritos de Guaymallén, a parte de Rodeo de la Cruz, Kilómetro 11, parte de Buena Nueva, Capilla de Rosas y Kilómetro 8, son unos 80.000 vecinos y no tienen móviles", se quejó Moyano.

Extraoficialmente desde la Policía indicaron que los policías que atendieron a Carmona y su equipo le informaron que el móvil de esa comisaría estaba en una manifestación de unos vecinos de la zona que estaban reclamando por un semáforo en las cercanías de una escuela, y que más tarde mandaron a efectivos a la zona del asentamiento en la que ocurrió el ataque.