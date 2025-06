Guardianes del León, los libertarios que se metieron en la interna de Casado y Correa Llano

Germán Pérez y Carla de Giuseppe, de Guardianes del León.jpeg Los Guardianes del León empujan para que el presidente de La Libertad Avanza, Facundo Correa Llano, reciba la afiliación partidaria de la vicegobernadora Hebe Casado.

¿Las charlas de rosca política en los cafés están fuera de moda?

La tecnología, a medida que se inmiscuye en cada aspecto de la vida de la sociedad, va generando redes de comunicación entre personas que quizá no se habrían cruzado ni en la parada del micro. También va generando maneras novedosas de entrelazar la cosa pública.

Si antes una agrupación política se creaba entre charlas de café -como la fundación de La Vanguardia que luego desencadenará en el Partido Socialista de Argentina, por el médico Juan B. Justo a fines del siglo XIX-; ahora algunos "rosquean" a través de grupos de WhatsApp.

"Se formó, más que nada, por grupos de WhatsApp. La gente se empezó a sumar y se empezó a expandir y ahora estamos en todas las provincias del país. No podemos calcular porque siempre se sigue sumando gente. Pero tenemos aproximadamente 30.000 personas", comparten Pérez y De Giuseppe.

"Vamos sumando por redes como Facebook e Instagram", resaltaron.

"Viene gente que antes apoyaba a partidos tradicionales"

Germán Pérez y Carla de Giuseppe, de Guardianes del León2.jpeg Según el presidente de los Guardianes del León, Germán Pérez, se suman a militar personas de distintos partidos políticos.

Pérez aseguró que van absorbiendo parte de la estructura de los partidos tradicionales: "Hoy vienen desde todos los partidos. Hay muchos que son radicales, peronistas, del PRO, y de muchos otros sectores. Vienen y te dicen 'quiero sumarme a militar a Milei y acompañarnos a las reuniones'".

La ventaja que tienen con respecto a otras agrupaciones, según su forma de ver las cosas, es que no es necesario afiliarte a un partido político para sumarte. "No hace falta inscribirse como miembro de La Libertad Avanza. Entonces eso, en este momento que vivimos, la gente lo valora. Y colabora".

La razón para que un peronista quiera militar a Milei no la ven como algo raro. "Lo que notamos es que la gente se siente identificada con Milei porque es genuino lo que dice. Si vos revisás los archivos periodísticos, Milei está cumpliendo con todo lo que dijo. Siempre mantuvo el mismo discurso y todas las ideas que le presentó a la gente las está implementando".

No tienen candidatos para las elecciones ¿Y si lo pide Milei?

Germán Pérez viene del sector privado. Y el target al que quiere llegar es al laburante del sector privado y al empresario. A este último lo conoce bien de cerca. Es dueño del restaurante El Bigote de la calle Roca al 400, de Las Heras, frente al estadio Vicente Polimeni y a pocas cuadras de la plaza Marcos Burgos.

Jura que no lo desvela ningún tipo de cargo y afirma que todo dependerá de lo que necesite el proyecto del "león". "Dios quiera que podamos estar en algún momento en las decisiones que se toman para la provincia y el país, pero por ahora solo nos limitamos a construir desde donde nos toca para ayudar a Milei", explicó.

Germán Pérez y Carla de Giuseppe, de Guardianes del León 3.jpeg El presidente de Guardianes del León es Germán Pérez, conocido por ser el dueño del restaurante "El bigote".

Cree que es la constancia y el esfuerzo lo que terminará dando sus frutos. Y cuando cuenta su experiencia personal deja una máxima que tiene en la política. Con trabajo se puede llegar: "Si trabajas 6 horas vas a cobrar por 6 horas. Si trabajas 8 vas a cobrar por 8. Vos tenés que trabajar 12, 14, 16 para poder progresar y estabilizarte".

Carla De Giuseppe trabaja en el mundo de la comunicación. "Los demás militantes vienen la mayoría de la parte privada y tenemos un porcentaje menor de trabajadores públicos", completó.

Las medidas que más apoyan: el achique del Estado y la "guerra" contra la inflación

El análisis que hacen del fuerte apoyo que recibe el presidente Milei -tanto a nivel provincial como nacional- lo centran en dos aspectos que para ellos son esenciales. El primero salió en boca de Pérez, que no dudó ni un segundo: "Los 48.000 despidos de trabajadores del sector público que no trabajaban... con eso demostró que se podía ahorrar U$S 1.885 millones".

El otro lo dice De Giuseppe y hace referencia a la baja de la inflación: "Ha sido primordial porque era lo que desvelaba a todos los argentinos, tener que ir a comprar y que tuvieras un aumento. Y el problema no era sólo del que iba a comprar, sino también de los proveedores que tenían que remarcar las listas".

Germán Pérez y Carla de Giuseppe, de Guardianes del León 5.jpeg La fundadora de Guardianes del León, Carla de Giuseppe, aseguró que el apoyo a Javier Milei viene, dentro de otras medidas, la lucha contra la inflación.

La ficha de afiliación partidaria la gestionó un chico de 18 años cercano a los guardianes

"¿Dónde está Uriel?", preguntaron en un tramo de la entrevista. Uriel es Uriel Lencinas, el estudiante del colegio secundario General San Martín, de Las Heras, que Hebe Casado eligió para que esté con ella al firmar su ficha de afiliación partidaria.

Aunque maneja Los Hebistas, otra agrupación libertaria, tienen una profunda relación de amistad y cercanía. Por lo que juntos, "Hebistas" y "Guardianes del León" trabajan para que Casado se integre de lleno a La Libertad Avanza. Dato que podría percibirse como un acto banal en la política partidaria pero que tiene un profundo peso: es la primera vicegobernadora en el partido del presidente Javier Milei.