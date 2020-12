"La presencia de la vacuna no libera los comportamientos" de cuidados frente al coronavirus y aseveró que "hasta que no estemos muchos vacunados, no estamos exentos de volver a momentos difíciles".

Por su parte Santiago Cafiero, confirmó que la campaña de vacunación comenzará la semana que viene y explicó que la fecha será coordinada por el presidente Alberto Fernández y los gobernadores.

Cafiero manifestó, en una conferencia de prensa brindada en el aeropuerto internacional de Ezeiza, que "este es un momento histórico", en referencia a la llegada de las primeras 300 mil dosis de la vacuna Sputnik V producida en Rusia.

El jefe de Gabinete adelantó que el sábado el Presidente se reunirá en modo virtual con todos los gobernadores para definir el día que se iniciará la vacunación, algo que ocurrirá la semana que viene.

El funcionario precisó, además, que "en el día de se inicia el proceso de vacunación, algo que genera mucha esperanza y expectativa", remarcando la relación con el gobierno ruso que encabeza Vladimir Putin.

Cafiero se expresó de este modo en presencia del embajador de Rusia en la Argentina, Dmitry Feoktistov, quien en ese mismo sentido sostuvo que la llegada de la Sputnik V al país marca el camino hacia una "asociación estratégica" y un "nuevo impulso" a las relaciones bilaterales.

Noticia en desarrollo