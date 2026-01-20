Tadeo García Zalazar está en Inglaterra. Viajó apenas horas después de que se conocieran sus aspiraciones de ser candidato a gobernador en las elecciones 2027.
García Zalazar viajó a Inglaterra a un seminario de liderazgo educativo junto a ministros de todo el mundo
Tras confirmar sus apiraciones de ser candidato a gobernador, Tadeo García Zalazar viajó invitado a Inglaterra para actividades de formación
El ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE (Dirección General de Escuelas) fue invitado a un seminario de liderazgo educativo.
García Zalazar comparirá actividades con sus pares de distintos países del mundo.
Tadeo García Zalazar en Inglaterra
Tadeo García Zalazar viajó a Inglaterra a un seminario organizado por Comunidad Araucaria, una red formada por ministros de Educación de Latinoamérica que colaboran para mejorar políticas educativas de la región.
El funcionario mendocino fue invitado a participar de distintos talleres de trabajo en la Universidad de Cambridge, junto a ministros de Educación de otros países, recibidos por expertos en liderazgo educativo.
El encuentro se desarrollará hasta el jueves 22 de enero.
Además de las actividades basadas en formación educativa, también se realizarán visitas a diferentes escuelas que representan al sistema educativo inglés, tanto primarias como secundarias ubicadas en Londres.
García Zalazar fue invitado a participar a través de la Fundación Varkey.
“Una educación de calidad, no sólo implica planificar, sino también poder compartir las mejores experiencias que realmente cambien la vida de los estudiantes y nos hagan tener mejor resultados en sus rendimientos”, agregó el ministro.
El próximo miércoles, el titular de la DGE participará en Londres del congreso Better Education, uno de los eventos educativos mas grandes de Educación y Tecnología, que también congrega a especialistas de todas partes del mundo.