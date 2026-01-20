García Zalazar viajó a Inglaterra a un seminario de liderazgo educativo junto a ministros de todo el mundo

tadeo garcia zalazar en inglaterra1 Hace frío en Inglaterra y los ministros están abrigados. Tadeo García Zalazar, el segundo de izquierda a derecha. Foto: Gobierno de Mendoza

Tadeo García Zalazar viajó a Inglaterra a un seminario organizado por Comunidad Araucaria, una red formada por ministros de Educación de Latinoamérica que colaboran para mejorar políticas educativas de la región.

El funcionario mendocino fue invitado a participar de distintos talleres de trabajo en la Universidad de Cambridge, junto a ministros de Educación de otros países, recibidos por expertos en liderazgo educativo.

El encuentro se desarrollará hasta el jueves 22 de enero.

Además de las actividades basadas en formación educativa, también se realizarán visitas a diferentes escuelas que representan al sistema educativo inglés, tanto primarias como secundarias ubicadas en Londres.

García Zalazar fue invitado a participar a través de la Fundación Varkey.

"Participar en un seminario como el de Cambridge de liderazgo educativo, nos da la posibilidad de compartir experiencias entre ministros de todo el mundo, ver cuáles son las problemáticas actuales y cuáles son las soluciones que los ministerios de educación pueden planificar para obtener mejores resultados"

“Una educación de calidad, no sólo implica planificar, sino también poder compartir las mejores experiencias que realmente cambien la vida de los estudiantes y nos hagan tener mejor resultados en sus rendimientos”, agregó el ministro.

El próximo miércoles, el titular de la DGE participará en Londres del congreso Better Education, uno de los eventos educativos mas grandes de Educación y Tecnología, que también congrega a especialistas de todas partes del mundo.