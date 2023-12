García Zalazar pasó la audiencia pública para ser ratificado en la DGE con 2.511 adhesiones

La primera impugnación a esa designación vino de parte del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, que pusieron el foco en la "incompatibilidad" de que Tadeo García Zalazar sea ministro y Director General de Escuelas a la vez.

"Con esta inflación es urgente mantener abierta la paritaria docente"

Pero además de aquel planteo, los dirigentes del SUTE también llevan en carpeta otros tantos planteos para García Zalazar.

marcha estatales ate sute paro docente gustavo correa carina sedano.jpeg Gustavo Correa, secretario gremial del SUTE, enumeró los varios planteos que el gremio llevó a la audiencia pública de Tadeo García Zalazar. Foto: Martín Pravata

"Queremos saber qué piensa hacer con las deudas de concursos, ingresos y situaciones de salud laboral que se arrastran de la gestión anterior y vamos a plantear la necesidad de que se tenga abierta la paritaria salarial docente sobretodo en un proceso inflacionario como en el que estamos y la deuda del 2020 en el que no tuvimos aumentos", punteó el secretario gremial del sindicato, Gustavo Correa.

A la audiencia del candidato a la DGE llegó también la titular de ese gremio, Carina Sedano y otras autoridades gremiales que llevaban en carpeta interrogarlo sobre qué políticas pretende implementar con la educación de adultos en la secundaria.

"Nos preocupa que se cierren cargos y no se defina como contener a esos jóvenes en la escuela secundaria. Porque se cierran cargos pero no es porque esos chicos de más de 16 años hayan egresado, sino porque no están en el sistema", marcaron desde el sindicato.

Si bien aún falta cumplimentar todo el proceso para que García Zalazar desembarque finalmente en la DGE, todo hace suponer que el ex intendente tendrá el aval que necesita del Senado, por lo que en el gremio también pretenden testear en esta audiencia pública qué idea tiene para avanzar con la ley provincial de Educación, una iniciativa que dejó trunca la gestión de Rodolfo Suarez.

Al PJ le preocupa qué pasará con la merienda escolar

El planteo más fuerte que llevó el PJ a la mesa de la audiencia pública de García Zalazar es qué pasará con la merienda y la asistencia alimentaria en las escuelas mendocinas.

"La alimentación en las escuelas es clave y nos preocupa saber cómo se va a sostener, sobretodo sabiendo que en gran parte depende de un convenio con la Nación", insistió la diputada del PJ Adriana Cano.

De hecho apenas asumió al frente del súperministerio, el mismo García Zalazar admitió que también le quitaba el sueño saber si la Nación continuaría enviando o no los fondos para sostener la alimentación escolar y adelantó que aún cuando esos fondos pudieran recortarse, el Gobierno provincial contaba con los fondos para sostener todas las 236.000 raciones de desayunos y meriendas y 63.000 almuerzos que se brindaron en el 2023.

Cano también sumó: "queremos saber cómo pretende reactivar el trabajo de Infraestructura escolar, porque han venido subejecutando el presupuesto y hay escuelas en estado deplorable".