García Zalazar: "Prefiero que sea el peronismo el que salga segundo, porque sabemos con quién dialogar"

"Te voy a decir lo que yo quiero. Yo prefiero que quede el peronismo, porque sabemos con quién dialogar. sabemos cuál es su línea de trabajo en la Legislatura y en los concejos deliberantes. En cambio, en La Unión Mendocina vemos un rejunte de gente de distintas procedencias: peronistas, ex peronistas, ex Partido Verde, y muchísima gente más. No nos imaginamos el diálogo político con esa fuerza. Ni tampoco creemos que sea de mucha claridad su plataforma. Por eso: ojalá podamos dialogar con el peronismo", dijo el dirigente, invitado a Séptimo Día (Canal 7).

Tadeo García Zalazar repercusiones.jpg Tadeo García Zalazar dejará la intendencia en diciembre. Su candidato es Diego Costarelli, actual diputado provincial.

Su postura fue clara. En la coalición que lideran De Marchi, Jorge Difonso y algunos políticos del PRO (a los que no mencionó en su breve listado) no ve propuestas claras, sino una amalgama de dirigentes. Al menos así dijo. En cambio, en el justicialismo, que ha sido su histórico némesis en lo dirigencial, ya "saben con quién dialogar". Es decir, tienen interlocutores claros y ya con nombre y apellido: los mismos con los que han combatido durante la última década por sus distintas formas y miradas sobre la provincia.

¿Y a cuánto estarán de distancia? García Zalazar no puso muchos números, pero afirmó que, entre esos dos frentes, no habría más de dos o tres puntos porcentuales de distancia en la elección. Eso abona la teoría de que el electorado está partido en tres partes -no iguales-, como pocas veces pasó en los últimos años. Un escenario distinto a los que sorteó Cambia Mendoza en 2015 y 2019. "Es lo que vemos. Nosotros no trabajamos con una única consultora, sino con al menos tres. Y sí, pedimos encuestas periódicamente", contó.

Suarez como vice de Bullrich y su propio futuro

Desde hace tiempo, Suarez viene sonando como la posible gran apuesta de Bullrich para su fórmula presidencial. Radical, del interior, con buena imagen y con experiencia de gestión. Tiene cuatro características que cotizan bastante en el armado de la exministra. Según coincide una gran cantidad de voces en el radicalismo y el PRO locales, ella gritó a los cuatro vientos que lo quería a Cornejo, pero tuvo que cambiar de opción cuando el sancarlino decidió volver a pelear por la provincia. Ahora, su sucesor podría ser quien junte todos los números para intentar llegar a Casa Rosada.

Tadeo Garcia Zalazar-Rodolfo Suarez-Espacio Arizu.jpg "Suarez tiene muchas chances de integrar la fórmula de Patricia Bullrich", dijo el presidente de la UCR.

"Suarez tiene grandes posibilidades de ir con Patricia. Hay pocos que califiquen como él y que además estén capacitados para hacer una buena vicepresidencia. El 12 de junio, el radicalismo tiene una convención nacional. Ahí se va a determinar cuál es la estrategia de la UCR para integrar o no fórmulas mixtas. Eso se va a votar ahí, y también se va a definir qué programa de gobierno queremos ofrecer para la conducción del país", dijo el intendente.

Tadeo no dejó lugar a dudas: a partir de ese día, se discutirán de otra manera las chances del gobernador. "No lo he charlado con Rodolfo, pero supongo que llegado el momento, él definirá qué quiere hacer", aseguró el presidente del Comité Provincia. Mientras, Suarez aguarda. Ha dicho que sería un orgullo para Mendoza si tal propuesta termina llegando, pero no mucho más que eso. Sus contrincantes podrían ser Gustavo Valdés, de Corrientes; Luis Naidenoff, que es senador por Formosa, y algunos hablan, aunque con menos intensidad, de Martín Berhongaray, quien viene de perder las elecciones contra Sergio Ziliotto en La Pampa, pero por un margen que a varios correligionarios les gustó.

cornejo bullrich sol salinas.jpg Bullrich, durante su última visita a Mendoza.

García Zalazar también ha sido ubicado en Buenos Aires, al menos como uno de los posibles. El hecho de que no fuera por ninguna candidatura en las elecciones locales hizo que varios especulasen con que tiene aspiraciones al Congreso. Las listas para diputados nacionales por Mendoza deben ser entregadas el 24 de junio. Aunque hasta ese momento tiene tiempo, por ahora echó por tierra tal posibilidad y asegura que sólo se focaliza en terminar su gestión.

"Descarto la opción de ir al Congreso. Toda mi energía está puesta en terminar una buena tarea en Godoy Cruz, hacer una buena elección primaria y después una buena general. Más tarde, en septiembre, veremos cuál es la mejor alternativa para acompañar a Alfredo Cornejo donde haga falta. No hay que adelantarse a los hechos y hay que tener bien claro ese proceso, que es lo que corresponde. Después veremos cuáles son las alternativas", cerró.

