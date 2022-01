García Zalazar coincidió con Cornejo en que "Argentina necesita una visión federal"

tuit tadeo garcia zalazar.jpg El tuit del presidente de la UCR provincial, Tadeo García Zalazar, susbribiendo las palabras de Alfredo Cornejo

Estas declaraciones vinieron al caso después de que en la última semana, gobernadores y dirigentes de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio decidieran no participar de la reunión convocada por el ministro Martín Guzmán para dar cuenta del presente de las negociaciones con el Fondo Monetario. Después de aquella decisión (algunos como Suarez enviaron representantes), la alianza política acordó asistir a una nueva reunión exclusiva con la oposición pero al imponer condiciones, desde el Gobierno resolvieron -aunque no de maenra oficial- reprogramar la cita.

"No veo bien la relación entre el oficialismo y la oposición", dijo Alfredo Cornejo en una entrevista con Clarín. "Nosotros tenemos nuestros errores pero en realidad el Gobierno no tiene ningún interés de negociar con la oposición unida. Quiere dividirla todo el tiempo. El objetivo es negociar con algunos de la oposición", dijo haciendo referencia, sin nombrarlo, a Gerardo Morales, el actual presidente de su partido.

"Es un país en la formalidad federal, en la práctica unitario, y en general los gobernadores peronistas han sido muy débiles con el Gobierno", agregó respecto de la posición en la que los mandatarios provinciales se encuentran respecto del Ejecutivo nacional.

"Es una desgracia ser gobernador de la oposición con el kirchnerismo en el gobierno", sumó.

Acuerdos para salir de la crisis

"Creo que Argentina necesita de un acuerdo entre Gobierno y oposición para hacer las grandes reformas. Necesitamos un programa de centro, pero difícilmente se logre con un kirchnerismo manejando al peronismo porque no existe esa posibilidad, no se lo proponen, no lo tienen en su ADN acordar", agregó Alfredo Cornejo.

Respecto en particular de la negociación con el FMI, el presidente del interbloque del Senado de Juntos por el Cambio señaló que "no se entiende la suspensión" de la reunión del lunes con Guzmán: "Es una actitud infantil que habla a las claras que no buscan un acuerdo con la oposición unida".

Las presidencias de los porteños

Alfredo Cornejo es esquivo a hablar de las presidenciales del 2023 y, de hecho, junto con el gobernador Rodolfo Suarez pidieron en Mendoza a los referentes de la UCR que no plantearan candidaturas a la gobernación, al menos por ahora.

alfredo cornejo ucr.jpg Alfredo Cornejo evita hablar de candidaturas pero no niega que en un futuro se vea como presidente de los argentinos

Sin embargo, una frase sirvió para poner en el tapete el tema: "Rodríguez Larreta tiene condiciones para ser presidente pero solo advierto que no son buenas las experiencias de porteños presidiendo el país".

"Lamentablemente todas las últimas experiencias no han sido buenas. Yo creo que sería bueno un hombre o una mujer de Juntos por el Cambio que llegue con un programa de gobierno muy fino, muy trabajado en el 2022", dijo. Y al ser consultado sobre sus intenciones, expresó: "Hoy no ... y luego, ¿por qué no? Si hoy día arrancamos con candidaturas, me parece que se va a desdibujar el programa".