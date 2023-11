Gabriel Rubinstein, el número de dos de Economía, descartó que vaya a renunciar o tomarse licencia.

image.png

“Ante versiones que observo han empezado a circular, sólo 2 aclaraciones: no he renunciado ni voy a renunciar a mi cargo de Secretario de Política Económica; no he pedido licencia ni lo voy a hacer hasta el 10 de diciembre”, precisó Rubinstein en X (ex Twitter).

►TE PUEDE INTERESAR: Fuerte suba de las acciones de empresas argentinas en la bolsa de Nueva York