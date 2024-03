Francos selló el apoyo del PRO a la nueva ley ómnibus tras reuniones con Jorge Macri y diputados

►TE PUEDE INTERESAR: Mauricio Macri pidió a los venezolanos que se levanten contra Nicolás Maduro

Jorge-Macri-NA.jpg Jorge Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Tras la reunión, Ritondo confirmó que el PRO volverá a votar a favor del proyecto del Gobierno, en su nueva versión más acotada que la original, para avanzar en desregulaciones de la economía, entre otras iniciativas que encierran sus 266 artículos más sus anexos.

"El bloque del PRO va a volver a acompañar. Esta ley es necesaria sobre todo para el tema de atraer inversiones", confirmó Ritondo a un grupo de periodistas acreditados.

Al respecto, se mostró confiado en que ahora la iniciativa sí sea aprobada y que no fracase como en enero pasado: "No creo que vuelva a pasar lo de antes, ahora los artículos se conocen, son más claros, no hay lugar para el tema de votarla en general pero después no en particular", consideró el titular de la bancada.

►TE PUEDE INTERESAR: Cobos le reclamó a Milei que se sume a las campañas provinciales y municipales contra el dengue

Se espera que la iniciativa, que aún se conoce a través de un borrador y su versión final debe girarse al Congreso, se comience a tratar en comisiones a mediados de abril y que para alrededor del 24 de ese mes llegue al recinto.

Una de las claves para que el oficialismo pueda sacar adelante el proyecto será la postura que adopten los diputados del bloque que lidera Miguel Ángel Pichetto: "Esperemos que ahora pueda ordenar a la tropa", deslizaron los representantes del PRO ante una consulta de Noticias Argentinas.

En el marco de las reuniones que encabeza para sacar adelante el nuevo proyecto de la Ley de Bases, Francos se reunirá este martes en Salta con 10 gobernadores del norte argentino, mientras que la semana próxima lo hará con los mandatarios provinciales de Juntos por el Cambio (incluido Alfredo Cornejo).