Fotoperiodista argentino preso en Bolivia tiene coronavirus

Molares Schoenfeld, fotoperiodista, había viajado el año pasado a Santa Cruz de la Sierra a cubrir las elecciones bolivianas para la revista digital Centenario, pero el 11 de octubre de 2019 fue internado de urgencia por una insuficiencia renal en el hospital Japonés de esa ciudad.

Sin embargo, la situación se complicó cuando el Gobierno de facto boliviano lo investigó por internet y le abrió una causa atribuyéndole haber pertenecido a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y ordenaron su detención.

El abogado de Facundo, Marco Antonio Justiniano, y la familia solicitaron que quedara internado debido a su delicado estado de salud, pero la petición fue desoída por las autoridades carcelarias.

"El cónsul consiguió una orden judicial para que Facundo quedara internado pero siempre tienen algún detalle, siempre hay algún chicaneo, entonces la orden dejaba la decisión a criterio de los médicos, que como no lo ven, en la práctica la orden quedó desactivada, ya que no quieren tener presos en los hospitales", agregó Molares, en referencia a hechos previos al positivo de Covid-19 conocido ahora.

En mayo, Hugo envió una carta al presidente Alberto Fernández en la que le solicitó que inicie alguna gestión para repatriar a su hijo.

El 1 de octubre, la Cancillería argentina presentó un pedido oficial a Bolivia para que el país andino proceda a la liberación de Facundo "de manera urgente" y denunció que el joven sufre una "situación de denegación de justicia" por parte del entonces Estado de facto boliviano.

Estamos muy preocupados por el caso. Las causas que tenían (el ex presidente) Evo Morales y muchos funcionarios, fueron todas rápidamente solucionadas, pero los del llano no, nos sentimos solos

Lo vivido por Molares sucedió casi al mismo tiempo en que el periodista mendocino Sebastián Moro fue atacado en su domicilio y los golpes recibidos lo dejaron en tan mal estado, que falleció el 16 de noviembre del año pasado. Justamente al cumplirse un año de su asesinato, se hicieron actos y homenajes en Mendoza y en Bolivia y también reclamos de justicia.