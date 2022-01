Flor Destéfanis quiere una Ley Provincial de Vendimia que le de un nuevo rol a la reina

María Flor Destéfanis, Reina Nacional de la Vendimia. La actual intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, fue Reina Nacional de la Vendimia en el 2010

Un nuevo rol para la Reina Nacional de la Vendimia

"Pienso sinceramente que hay cosas para cambiar alrededor de la figura de la reina, para aprovechar ese lugar, que no se pierda, pero esta ya no puede ser más una figura decorativa, una cara bonita, su rol no puede ser solamente salir en la televisión o participar en eventos sociales", opinó la intendenta en Radio Nihuil.

A su criterio, la mujer electa como Reina Nacional de la Vendimia debe tener voz y voto, y manejar una agenda de trabajo, acorde a su función y también en contraprestación al salario que se le paga.

"A la Reina Nacional de la Vendimia hay que darle un contenido, empoderarla, los mendocinos tenemos que ser capaces de abrirnos a esos cambios", sostuvo Destéfanis.

El por qué de una Ley Provincial de Vendimia

El sentido de que estos cambios -incluso también en la forma de elección de la reina- terminen regidos por una Ley, tiene que ver con que existan pautas generales para toda la provincia.

De esta manera, se evitarían situaciones como la que está ocurriendo actualmente en el departamento de Guaymallén, donde el Consejo Deliberante, a través de una resolución, determinó que ya no se elegiría soberana departamental, decisión que estuvo completamente avalada por el intendente de ese municipio Marcelino Iglesias. Esta decisión generó tanto malestar por parte de la comisión de ex reinas vendimiales y de muchos vecinos y vecinas del departamento que quieren tener una representante departamental en el Frank Romero Day, que el caso deberá ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

"Es muy loco tener que llegar a estos extremos de que la Suprema Corta decida -opinó la intendenta de Santa Rosa- entiendo que Marcelino (Iglesias) tiene derecho a tomar las decisiones que crea mejores para su comuna, pero debería haber existido una instancia intermedia, de diálogo, y de consulta con las personas que no estaban de acuerdo con la decisión"

Al respecto de la idea de legislar sobre la Vendimia, Destéfanis manifestó: "todos los partidos políticos deberíamos ponernos de acuerdo y darle un marco legal a la Vendimia, pautas generales a largo plazo".

También opinó que en la elaboración de este proyecto deberían participar asociaciones que luchan por los derechos de las mujeres, los municipios, las ex reinas vendimiales, y otros actores que puedan dar su punta de vista al respecto.