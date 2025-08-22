Inicio Política ATE
Paritarias estatales

Fin de la discusión: ATE rechazó la oferta salarial y convocó a una asamblea para el miércoles 27

ATE presentó en paritarias su disconformidad con el aumento ofrecido por el Gobierno y llamó a las bases para definir el plan de lucha en la provincia

Adriana Iranzo

Adriana Iranzo, secretaria adjunta de ATE Mendoza, comunica las novedades a la salida de la Subsecretaría de Trabajo.

El gremio -en representación de Salud, DGP, DRPJ y Administración Central- descartó de plano el ofrecimiento del Ejecutivo: 10% de aumento en tres tramos (4% julio, 3% septiembre y 3% noviembre) y el pago de un incentivo por desempeño basado en una tabla que abarca diferentes puntos. Este planteo molestó al sindicato al igual que la iniciativa de elaborar un nuevo convenio colectivo de trabajo.

Este adicional lo cobrarían quienes alcancen puntuaciones consideradas como "sobresalientes" o "suficientes", y no lo percibirían aquellos que reúnan una menor cantidad de puntos determinada como "insuficiente". Los evaluadores serían autoridades o jefes mientras que el sistema por el que se examinaría el rendimiento lo determinaría el Ministerio de Salud.

La reunión paritaria entre los miembros del Ejecutivo y representantes de ATE.

La postura de ATE en paritarias

Representantes de ATE participaron este jueves de la reunión paritaria en la Subsecretaría de Trabajo donde le comunicaron al Gobierno la negativa generalizada a las últimas propuestas que presentaron en la mesa de negociación, "ya que no responden a los reclamos centrales que demandan nuestras bases e infieren en serios recortes de derechos, a través de una reforma laboral explícita".

Desde el gremio recalcaron cuál es el reclamo para los empleados públicos del sector: aumento salarial para la clase inicial acorde al costo real de la canasta alimentaria, que ronda los $1.300.000; pases a planta interina del Estado de todos los contratados y prestadores, según listado presentado y anexo; creación de un incentivo enmarcado en el Convenio Colectivo de Trabajo del Régimen 15 (ley 9.068) con participación sindical en su reglamentación; reconocimiento de los licenciados en Enfermería (ley 7.799); y pago de la productividad a los trabajadores.

Adriana Iranzo, secretaria adjunta de ATE Mendoza, expresó que "rechazamos la reforma laboral y la aplicación unilateral que quiere impartir el Gobierno, que sólo busca precarizar aún más a los trabajadores, con adicionales e incentivos ilegales e inconstitucionales”.

