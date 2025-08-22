Fin de la discusión: ATE rechazó la oferta salarial y convocó a una asamblea para el miércoles 27

paritarias ate iranzo (1) La reunión paritaria entre los miembros del Ejecutivo y representantes de ATE. Foto: archivo

La postura de ATE en paritarias

Representantes de ATE participaron este jueves de la reunión paritaria en la Subsecretaría de Trabajo donde le comunicaron al Gobierno la negativa generalizada a las últimas propuestas que presentaron en la mesa de negociación, "ya que no responden a los reclamos centrales que demandan nuestras bases e infieren en serios recortes de derechos, a través de una reforma laboral explícita".

Desde el gremio recalcaron cuál es el reclamo para los empleados públicos del sector: aumento salarial para la clase inicial acorde al costo real de la canasta alimentaria, que ronda los $1.300.000; pases a planta interina del Estado de todos los contratados y prestadores, según listado presentado y anexo; creación de un incentivo enmarcado en el Convenio Colectivo de Trabajo del Régimen 15 (ley 9.068) con participación sindical en su reglamentación; reconocimiento de los licenciados en Enfermería (ley 7.799); y pago de la productividad a los trabajadores.

Adriana Iranzo, secretaria adjunta de ATE Mendoza, expresó que "rechazamos la reforma laboral y la aplicación unilateral que quiere impartir el Gobierno, que sólo busca precarizar aún más a los trabajadores, con adicionales e incentivos ilegales e inconstitucionales”.