Ficha Limpia para sindicalistas quiere Omar De Marchi

Fiel a su estilo de comunicación, el referente del PRO en Mendoza comunicó su propuesta en la red social Twitter.

https://twitter.com/omardemarchi/status/1313485359989297161 FICHA LIMPIA EN SINDICATOS



Hemos planteado Ficha Limpia en cargos políticos, pero debemos avanzar con el fortalecimiento institucional.



Por eso planteamos también q para ser representantes sindicales no deben tener condenas x delitos de corrupción.#FichaLimpiaEnSindicatos — Omar De Marchi (@omardemarchi) October 6, 2020

Según se establece en la iniciativa, “no podrán acceder a dichas funciones aquellas personas que hayan cometido delitos contra la administración pública, malversación de fondos públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y fraude en perjuicio de la administración pública”, entre otros.

El ex intendente de Luján recordó que en la Ley de Asociaciones Sindicales (23.551) “nada se expresa respecto a los antecedentes que los afiliados deban tener para acceder a una representación”.

El artículo 18º de la 23.551 de Asociaciones Sindicales establece los requisitos para ser representante sindical, exigiendo sólo mayoría de edad, sin inhibiciones civiles ni penales y ser afiliado con antigüedad de 2 años. Nada expresa respecto a los "antecedentes" penales El artículo 18º de la 23.551 de Asociaciones Sindicales establece los requisitos para ser representante sindical, exigiendo sólo mayoría de edad, sin inhibiciones civiles ni penales y ser afiliado con antigüedad de 2 años. Nada expresa respecto a los "antecedentes" penales

"Proponemos un artículo 18 bis que exija no estar condenados a pena privativa de la libertad, aún cuando la sentencia no esté firme. No podrán representar quienes hayan cometido delitos contra la Administración, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, entre otros delitos. Si este proyecto fuera ley, muchos de los que hoy gritan por TV, no podrían seguir traficando poder entregando a sus representados. Ficha Limpia en Sindicatos quiere mayor calidad institucional y transparencia. No más sindicalistas transformados en fuertes empresarios", dijo también en tono polémico el legislador nacional.